Smartphone màn hình gập Galaxy Fold 2 sẽ bán trước Galaxy S11

Tin đồn đã chỉ ra rằng Galaxy S11 và Galaxy Fold 2 sẽ được công bố tại cùng một sự kiện, điều này không gây ngạc nhiên lắm vì Galaxy S10 và Galaxy Fold cũng được công bố cùng nhau. Tuy nhiên, với phiên bản điện thoại gập mới này, nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới có kế hoạch bán chúng trước S11, ít nhất là tại Hàn Quốc.

Theo Sammobiles, cạnh tranh gia tăng trong thị trường smartphone màn hình gập lại từ các nhà sản xuất khác được cho là lý do cho quyết định của Samsung. Motorola nói riêng có khả năng đã khiến gã khổng lồ Hàn Quốc lo lắng nhất bằng cách ra mắt Moto Razr 2019 vài tuần trước. Thậm chí, Motorola còn thông báo chiếc Razr mới của hãng đã bị trì hoãn không phải do vấn đề kỹ thuật mà là do nhu cầu của người dùng quá cao. Thế nhưng, có vẻ như Samsung đang muốn tận dụng cơ hội này để đưa Fold 2 lên kệ càng sớm càng tốt.

Chỉ vài ngày trước, chúng ta đã được nhìn thấy một vài hình ảnh thực tế của điện thoại Galaxy Fold 2 , xác nhận rằng nó sẽ có màn hình gập theo chiều dọc, dạng vỏ sò. Các hình ảnh cũng chỉ ra rằng Fold 2 không phải là thiết kế dành cho phân khúc smartphone cao cấp. Hình ảnh thực tế cho thấy Fold 2 chỉ có hai camera ở mặt sau với mức giá đồn đoán dưới 1000 USD thậm chí có thể còn rẻ hơn ngay cả khi chúng được trang bị camera 108MP và zoom quang 5x như một số sản phẩm mới ra mắt của Samsung.

Về ngày ra mắt, Galaxy Fold 2 được tin là sẽ chính thức trình làng cùng Galaxy S11 series tại một sự kiện diễn ra vào ngày 11/2 tới đây.