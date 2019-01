Siêu phẩm smarphone giá rẻ camera 48MP Redmi Note 7 về Việt Nam

Redmi Note 7 là smartphone đầu tiên mang thương hiệu Redmi sau khi được tách ra khỏi Xiaomi. Máy có ngoại hình khá giống với chiếc Xiaomi Mi Play khi sở hữu màn hình giọt nước cùng thiết kế mặt lưng nhiều màu sắc, có thể thay đổi theo góc nhìn. Màn hình của máy có kích thước 6,3 inch Full HD, tỷ lệ 19,5: 9. Màu sắc hiển thị trên màn hình này khá tươi rực rỡ, độ sáng cao cho phép dễ dàng sử dụng ở điều kiện ngoài trời. Điểm trừ lớn nhất ở mặt trước là phần viền máy khá dày ở cả 4 cạnh, đặc biệt là viền phía dưới khiến cho tổng thể thiết kế mặt trước không cân đối. Nổi bật ở mặt lưng là cụm camera kép với ống kính chính 48 MP cùng ống kính phụ 5 MP. Cụm camera này được thiết kế nhô lên hẳn so với mặt lưng do đó người dùng nên sử dụng ốp lưng để bảo vệ trong quá trình sử dụng. Ở chế độ tự động, máy sẽ cho ra ảnh có độ phân giải 12 MP. Để có thể chụp hình với độ phân giải 48 MP, người dùng cần chuyển qua chế độ chuyên nghiệp. Redmi Note 7 sử dụng cảm biến camera ISOCELL GM1 của Samsung. Trên thực tế, cảm biến này có độ phân giải thực 12 MP và Xiaomi đã sử dụng thuật toán nội suy để tạo ra ảnh 48 MP. Phương pháp này đã từng được Oppo áp dụng trên chiếc Find 7 ra mắt năm 2013 giúp camera 13 MP trên máy có thể tạo ra bức hình 50 MP. Qua một số trải nghiệm, camera của máy cho khả năng chụp hình nhanh, lấy nét chính xác. Tuy nhiên, chi tiết thu lại của hình ảnh khi chụp ở chế độ tự động với 12 MP và chế độ chuyên nghiệp 48 MP không có nhiều ảnh biệt. Máy được trang bị bộ xử lý Snapdragon 660, dung lượng RAM tùy chọn 3/4/6 GB tương ứng bộ nhớ trong 32/64 GB. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 4.000 mAh. Camera selfie có độ phân giải 13 MP hỗ trợ nhiều chế độ làm đẹp. Redmi Note 7 được bán với giá từ 4,5 triệu đồng cho bản 3 GB RAM, 32 GB bộ nhớ trong. Phiên bản 6 GB RAM, 64 GB bộ nhớ trong được bán với giá khoảng 6 triệu đồng. Máy cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc giá như Nokia 5.1 Plus, Huawei Y9 2019 Vivo Y85 hay Realme 2.

