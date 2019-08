Siêu máy tính chứng minh Messi vượt trội so với Ronaldo

Biểu đồ thể hiện giá trị VAEP của Messi (chấm đỏ - 1,21) vượt trội so với Ronaldo (chấm xanh dương - 0,61).

Mô hình tạo ra một đánh giá gọi là VAEP ( Valuing Actions by Estimating Probabilities - phân tích giá trị của các hành động bằng cách ước tính xác suất). Nó đưa ra tất cả thông số về tấn công lẫn phòng ngự.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích các mùa giải La Liga, từ 2013/14 đến 2017/18 và so sánh cả hai màn trình diễn của Ronaldo và Messi. Kết quả chỉ ra rằng ngôi sao của Barcelona là người xuất sắc hơn.

"Các tiền vệ như Paul Pogba hay Kevin De Bruyne đưa ra rất nhiều hành động trong mỗi trận, nhưng chất lượng không cao.

Một số cầu thủ khác thực hiện ít hơn, nhưng hiệu quả lại rất nhiều. Đó là trường hợp của Harry Kane, Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo. Lionel Messi trên một bậc nữa, anh đưa ra số lượng lớn hành động với chất lượng cao”, nghiên cứu sinh Tom Decroos của KU Leuven chia sẻ. Theo VAEP, Lionel Messi giỏi hơn Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hay nhất ở khâu dứt điểm, còn Messi giỏi đều. Ảnh: Soccernet.

Hữu ích cho khâu tuyển trạch

Barcelona mới đây có sự phục vụ của tài năng trẻ Frenkie De Jong từ Ajax Amsterdam. 2 đội bóng này đều thấm nhuần triết lý của huyền thoại Johan Cruyff. Do đó, De Jong được kì vọng sẽ thành công khi đến với sân Nou Camp.

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra De Jong có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Ajax vào mùa giải năm ngoái. Tại giải VĐQG Hà Lan, anh ta có tỷ lệ chuyền bóng và rê bóng cao nhất. Về phong cách chơi và những phẩm chất kỹ thuật, De Jong là sự thay thế hoàn hảo cho huyền thoại Iniesta”, Lotte Bransen nói. Dựa trên những con số, nhà nghiên cứu Lotte Bransen tin rằng Frenkie De Jong sẽ thành công ở Barcelona. Ảnh: FC Barcelona.

Một trong những mục đích chính của VAEP là để tìm ra những tài năng trẻ. Jan Van Haaren, trưởng ban Dữ liệu và Phân tích tại SciSports cho biết:

“Chúng tôi đang theo dõi 100.000 cầu thủ trên toàn thế giới. Không phải bất cứ ai trong số họ cũng nổi bật ở khâu ghi bàn và kiến tạo. Mô hình này cho phép chúng tôi đánh giá chi tiết và chính xác hơn về màn trình diễn cũng như tiềm năng phát triển của họ. Trong những năm gần đây, việc phân tích và đánh giá dựa trên số liệu ngày càng quan trọng trong khâu tuyển trạch.

“Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên tác động của cầu thủ với quả bóng. Một số hành động quan trọng khác như cảm quan không gian, cách chọn vị trí để tấn công và phòng ngự vẫn chưa thể được đánh giá. Nếu chúng tôi có quyền truy cập nhiều dữ liệu hơn nữa thì mô hình này sẽ được cải thiện rất nhiều”, Tom Decroos thừa nhận.

Công nghệ chỉ ra Lionel Messi có màn thể hiện tốt hơn trên sân, nhưng chúng ta phải nhìn toàn cảnh. Các nhà nghiên cứu chỉ lấy thông số từ các giải đấu vô địch quốc gia. Những đấu trường như Cup Nhà Vua, Champions League thì không có.

Phải thừa nhận rằng những năm gần đây Cristiano Ronaldo thực sự xuất sắc ở đấu trường châu Âu. Trong 6 mùa giải khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 4 chức vô địch Champions League.

Vậy ai mới thực sự là người vĩ đại nhất mọi thời đại? Cuộc tranh luận này có thể không bao giờ kết thúc.

Biểu đồ thể hiện giá trị VAEP của Messi (chấm đỏ - 1,21) vượt trội so với Ronaldo (chấm xanh dương - 0,61).

Mô hình tạo ra một đánh giá gọi là VAEP ( Valuing Actions by Estimating Probabilities - phân tích giá trị của các hành động bằng cách ước tính xác suất). Nó đưa ra tất cả thông số về tấn công lẫn phòng ngự.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích các mùa giải La Liga, từ 2013/14 đến 2017/18 và so sánh cả hai màn trình diễn của Ronaldo và Messi. Kết quả chỉ ra rằng ngôi sao của Barcelona là người xuất sắc hơn.

"Các tiền vệ như Paul Pogba hay Kevin De Bruyne đưa ra rất nhiều hành động trong mỗi trận, nhưng chất lượng không cao.

Một số cầu thủ khác thực hiện ít hơn, nhưng hiệu quả lại rất nhiều. Đó là trường hợp của Harry Kane, Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo. Lionel Messi trên một bậc nữa, anh đưa ra số lượng lớn hành động với chất lượng cao”, nghiên cứu sinh Tom Decroos của KU Leuven chia sẻ. Theo VAEP, Lionel Messi giỏi hơn Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hay nhất ở khâu dứt điểm, còn Messi giỏi đều. Ảnh: Soccernet.

Hữu ích cho khâu tuyển trạch

Barcelona mới đây có sự phục vụ của tài năng trẻ Frenkie De Jong từ Ajax Amsterdam. 2 đội bóng này đều thấm nhuần triết lý của huyền thoại Johan Cruyff. Do đó, De Jong được kì vọng sẽ thành công khi đến với sân Nou Camp.

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra De Jong có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Ajax vào mùa giải năm ngoái. Tại giải VĐQG Hà Lan, anh ta có tỷ lệ chuyền bóng và rê bóng cao nhất. Về phong cách chơi và những phẩm chất kỹ thuật, De Jong là sự thay thế hoàn hảo cho huyền thoại Iniesta”, Lotte Bransen nói. Dựa trên những con số, nhà nghiên cứu Lotte Bransen tin rằng Frenkie De Jong sẽ thành công ở Barcelona. Ảnh: FC Barcelona.

Một trong những mục đích chính của VAEP là để tìm ra những tài năng trẻ. Jan Van Haaren, trưởng ban Dữ liệu và Phân tích tại SciSports cho biết:

“Chúng tôi đang theo dõi 100.000 cầu thủ trên toàn thế giới. Không phải bất cứ ai trong số họ cũng nổi bật ở khâu ghi bàn và kiến tạo. Mô hình này cho phép chúng tôi đánh giá chi tiết và chính xác hơn về màn trình diễn cũng như tiềm năng phát triển của họ. Trong những năm gần đây, việc phân tích và đánh giá dựa trên số liệu ngày càng quan trọng trong khâu tuyển trạch.

“Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên tác động của cầu thủ với quả bóng. Một số hành động quan trọng khác như cảm quan không gian, cách chọn vị trí để tấn công và phòng ngự vẫn chưa thể được đánh giá. Nếu chúng tôi có quyền truy cập nhiều dữ liệu hơn nữa thì mô hình này sẽ được cải thiện rất nhiều”, Tom Decroos thừa nhận.

Công nghệ chỉ ra Lionel Messi có màn thể hiện tốt hơn trên sân, nhưng chúng ta phải nhìn toàn cảnh. Các nhà nghiên cứu chỉ lấy thông số từ các giải đấu vô địch quốc gia. Những đấu trường như Cup Nhà Vua, Champions League thì không có.

Phải thừa nhận rằng những năm gần đây Cristiano Ronaldo thực sự xuất sắc ở đấu trường châu Âu. Trong 6 mùa giải khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 4 chức vô địch Champions League.

Vậy ai mới thực sự là người vĩ đại nhất mọi thời đại? Cuộc tranh luận này có thể không bao giờ kết thúc.