Sau ngày 31/12, người dùng iPhone phải trả 2 triệu đồng để thay pin

Ảnh minh họa.

Theo Macrumors, sau ngày 31/12, dịch vụ thay pin iPhone sẽ trở lại mức giá thông thường.



Cụ thể, iPhone 6 cho tới iPhone 7 Plus sẽ tăng giá thay pin lên 49 USD (1,1 triệu đồng), trong khi giá cho iPhone 8 tới iPhone XS Max là 69 USD (1,6 triệu đồng).

Các dòng máy iPhone kèm theo giá thay pin. Ảnh: Apple.

Theo Thakral One, trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam, công ty đang áp dụng chương trình thay pin giá 730.000 đồng cho các dòng máy từ iPhone SE đến iPhone X.

Sau thời gian này, nhiều khả năng giá thay pin sẽ tăng trở lại mức ban đầu trên 2 triệu đồng.

Như vậy, người dùng tại Việt Nam chỉ còn một tháng để có thể tham gia chương trình này.

Trước đó, tháng 12.2017, Apple bắt đầu bị chỉ trích khi bị phát hiện cố tình làm giảm hiệu năng của iPhone đời cũ khi cập nhật lên iOS mới. Hãng giải thích quyết định trên là để giữ iPhone an toàn, tránh tắt đột ngột do pin chai.

Sau đó, Apple cho biết người dùng có thể thay một viên pin mới để khắc phục tình trạng giảm hiệu năng trên máy. Apple cung cấp dịch vụ thay thế pin với giá 29 USD thay vì 79 USD như trước đây. Các dòng máy gồm: iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và X.

Tại Việt Nam, các cửa hàng sửa chữa được Apple ủy quyền áp dụng giá thay pin khoảng 730.000 đồng.