Rò rỉ loạt tính năng mới của iPhone 11 chả ai hay biết

Các tính năng camera mới

Hiện nay xu hướng chụp hình trên smartphone không chỉ là cuộc đua tăng số lượng camera với khả năng sử dụng linh hoạt, mà còn là khả năng zoom ấn tượng. Huawei, Oppo và thậm chí cả đối thủ của Apple là Samsung luôn đi đầu về khả năng này, mỗi chiếc smartphone cao cấp của các hãng đều có ít nhất ba camera phía sau cho khả năng chụp ảnh zoom rất tốt. Cho đến hiện tại Apple mặc dù đã tham gia cuộc đua tăng số lượng ống kính camera cho iPhone, nhưng tính năng và khả năng camera thì vẫn chưa theo kịp, nhất là khả năng zoom. Nhưng một số tin đồn mới đây đã cho thấy iPhone 11 tiếp theo sẽ có ba camera ở mặt sau, một trong số đó là ống kính zoom. Nếu điều đó xảy ra, Apple sẽ ngay lập tức bổ sung thêm các tính năng có liên quan trên iOS 13 phiên bản chính thức để hỗ trợ cho hệ thống camera mới này. Hi vọng rằng ứng dụng camera trên iPhone 11 sẽ có sẵn các tùy chọn thu phóng khác nhau dành cho riêng các ống kính camera, đồng thời có khả năng sẽ có các bộ lọc camera mới để tăng cường hiệu ứng. Chia sẻ năng lượng từ Control Center

Samsung Galaxy S10 có khả năng sạc không dây cho các thiết bị khác tương thích, thậm chí là cả iPhone dựa vào tính năng mới có tên là Wireless Power Share. Tất cả chỉ cần bật thiết bị lên, đặt một thiết bị tương thích với chuẩn sạc không dây lên mặt sau của S10 và quá trình sạc sẽ bắt đầu cho đến khi thiết bị cần sạc đầy pin, hoặc đến khi pin của Galaxy S10 còn lại khoảng 30%. Có thể nói đây là một công cụ hoàn hảo để sạc các phụ kiện nhỏ mà không cần mang theo cáp, vì vậy đây cũng sẽ là một công cụ mà Apple nhiều khả năng sẽ bổ sung vào cho iPhone mới, đặc biệt là khi hãng đã ngừng sản xuất đế sạc AirPower. Có thể chúng ta sẽ thấy một công cụ chia sẻ năng lượng pin cho thiết bị khác thông qua Control Center của iPhone 11, rất có thể đó sẽ là ứng dụng riêng để quản lý nguồn. Nhiều khả năng Apple sẽ khẩn trương hoàn thiện bản cập nhật phần mềm iOS 13 trước khi iPhone 11 đến tay người dùng. Tính năng Face ID sẽ có tốc độ vượt trội

Apple cho biết Face ID, tính năng mở khóa bằng khuôn mặt an toàn của gia đình iPhone X sẽ hoạt động nhanh hơn 30% so với hiện tại. Tuy nhiên đó có thể không phải là tất cả những gì Apple hiện có dành cho tính năng Face Unlock, sẽ có một bản cập nhật lớn cho Face ID để an toàn hơn nữa và bao gồm cả khả năng AR mới. Nếu điều đó xảy ra, Apple có thể sẽ cho phép các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng camea trước cho các tính năng bảo mật riêng. Thông tin thêm về chế độ tối và sức khỏe

Chế độ tối (Dark mode) là một công cụ mới trên iOS 13 giúp màn hình trắng chuyển thành nền đen với toàn bộ text vẫn sẽ hiển thị màu trắng giúp vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung trên màn hình vừa giảm mỏi mắt. Đáng chú ý, chế độ Dark mode còn hoạt động với tất cả các ứng dụng cốt lõi của Apple, nhưng nhiều khả năng nó cũng sẽ được mở rộng dành cho các nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba.

Sự nhấn mạnh của Apple về chăm sóc sức khỏe và cai nghiện kỹ thuật số có nghĩa là có nhiều chi tiết hơn về việc duy trì ranh giới với việc sử dụng điện thoại và bảo vệ đôi mắt của người dùng khi sử dụng điện thoại lâu. Một ứng dụng hoặc cài đặt mới cho iPhone 11 với tính năng chăm sóc sức khỏe riêng có thể chưa sẵn sàng vào lúc này nhưng có thể sẽ có mặt trên mọi iPhone khác khi bản chính thức iOS 13 ra mắt vào tháng 9. Siri có gì được cập nhật không?

Siri, trợ lý kỹ thuật số của Apple trên iOS 13 sẽ sử dụng AI để âm thanh mượt mà hơn và ít bị cắt xén hơn. Mặc dù Siri có một hoặc hai kỹ năng để kết nối với các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple, như HomePod, AirPods và Carplay, nhưng Apple đã không đề cập đến nhiều thay đổi đối với Siri trên iPhone. Trong khi đó, Google đã có nhiều thay đổi với trợ lý kỹ thuật số Assistant trong thời gian qua, bao gồm cả việc bổ sung thêm nhiều giọng nói mới, bao gồm cả giọng của ca sĩ John Legend, nhưng iPhone vẫn chưa có được điều đó.

Hỗ trợ cử chỉ cảm ứng - nhưng phải đến iOS 14

Tin đồn này có cảm giác giống như một điều gì đó xa xôi, đặc biệt là khi iPhone hiện nay không thể bắt kịp với các smartphone đã hỗ trợ cử chỉ cảm ứng như LG G8 và Galaxy S cũ. Nhưng iPhone tương lai được đồn đại sẽ hỗ trợ các cử chỉ điều khiển mà cần không chạm vào thiết bị. Hiện Apple đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

