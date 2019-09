Redmi Note 8 Pro sở hữu camera 64MP, giá chỉ từ 4.5 triệu

Thương hiệu con của Xiaomi là Redmi ngày hôm nay đã chính thức trình làng bộ đôi Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro mới với khá nhiều thay đổi trong thiết kế và cấu hình phần cứng. Trong khi phiên bản Redmi Note 8 tiêu chuẩn có nâng cấp không đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm thì phiên bản Pro đánh dấu một bước thay đổi ngoạn mục của Redmi trong dòng Redmi Note tầm trung của mình. Sở hữu một thiết kế khá đẹp mắt, mẫu điện thoại Redmi Note 8 Pro nổi bật với mặt lưng bằng kính bóng bẩy, được làm cong ở 2 bên cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của Redmi Note 8 Pro so với thế hệ trước chính là việc được thiết kế lại mặt lưng. Giờ đây cụm camera chính của máy sẽ được đặt ở chính giữa thay vì lệch sang trái như trên Redmi Note 7. Cảm biến vân tay cũng sẽ được đặt ngay bên dưới cụm camera này. Không chỉ vậy, logo "Redmi" cũng được Xiaomi đưa ra giữa ở phía dưới trông cân đối hơn nhiều. Sẽ có 3 tùy chọn màu sắc chính để người dùng lựa chọn bao gồm màu xanh, đen và trắng. Ở mặt trước, người dùng sẽ vẫn có một màn hình thiết kế "giọt nước". Tuy nhiên phần "giọt nước" này sẽ được làm cong thoải hơn và tinh tế hơn, trông đẹp mắt hơn so với trên Redmi Note 7. Viền màn hình của máy vẫn được tối ưu hóa khá mỏng so với một thiết bi tầm trung, phần viền dưới cũng đã mỏng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình của Redmi Note 8 Pro có kích thước 6,53 inch với độ phân giải Full HD+, màn hình này sử dụng tấm nền LCD cho chất lượng tương đối ổn trong tầm giá. Về cấu hình phần cứng, năm nay Xiaomi đã trang bị bộ vi xử lý Helio G90T của Mediatek, tập trung vào hiệu năng chơi game thay vì các con chip Snapdragon tới từ Qualcomm. Bộ nhớ RAM đi kèm 6/8GB và dung lượng lưu trữ 64/128GB. Pin dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ sạc 18W. Với mức cấu hình này thì Redmi Note 8 Pro đạt tới hơn 284.000 điểm. Về mặt camera, cụm 4 camera chính ở mặt lưng của máy có thông số 64MP + 8MP + 2MP + 2MP. Camera của máy cho chất lượng khá tốt, đây cũng là một trong những chiếc smartphone đầu tiên trang bị cảm biến ISOCELL Bright GW1 64MP của Samsung. Redmi Note 8 Pro sẽ được bán ra trong tháng 9 tới với các tùy chọn màu đen, trắng và xanh cùng mức giá khởi điểm từ 1399 tệ, tương đương 4.5 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 6GB/64GB, 1599 tệ, tương đương 5.1 triệu đồng cho phiên bản 6GB/128GB và 1799 tệ, tương đương 5.8 triệu đồng cho phiên bản 8GB/128GB.

