Pocophone F2 sẽ được ra mắt trong năm sau?

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các fan của Poco vẫn đang mong chờ về thiết bị kế nhiệm của điện thoại Pocophone F1, sau hơn 1 năm kể từ ngày ra mắt. Một số nguồn tin trước đây từng cho biết, dự án 'Pocophone F2' đã bị hủy bỏ khi trong nội bộ của Poco đã có sự rời đi của một số nhân vật quan trọng.

Đáp lại tin đồn trên, ngày hôm qua (21/9), ông Alvin Tse (hiện là giám đốc của Xiaomi tại Indonesia và đồng thời cũng là người đứng đầu của Pocophone tại thị trường quốc tế) đã đăng tải một đoạn tweet trên trang Twitter chính thức của mình với nội dung 'You will hear more from POCO in 2020 ♥️' (bạn sẽ nghe nhiều hơn từ POCO từ năm 2020). Điều này ẩn ý cho việc chiếc Pocophone F2 hoàn toàn mới có thể sớm được ra mắt trong năm sau.