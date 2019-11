PlayStation 5 lộ ngày ra mắt, sở hữu ổ SSD tới 2TB

Mặc dù được đồn đoán sẽ ra mắt vào thời điểm mùa mua sắm cuối năm 2020, nhưng tính đến hiện tại, không có quá nhiều thông tin chi tiết về Playstation 5 mới (PS5) được công bố. Ngoại trừ thông tin cấu hình phần cứng được Sony hé lộ, hãng công nghệ Nhật Bản vẫn tỏ ra khá kín tiếng.

Trong khi chờ đợi Sony chính thức công bố thêm thông tin về PS5 tại sự kiện E3 2020, mới đây nhất, một số thông tin về ngày ra mắt cũng như giá bán của mẫu console này đã bị rò rỉ.

Theo thông tin được hé lộ bởi blogger công nghệ @PSErebus trên Twitter, PS5 sẽ ra mắt vào ngày 20/11 với mức giá 499 USD tại Mỹ. Trước đó, blogger công nghệ này từng dự đoán chính xác ngày ra mắt của game độc quyền bom tấn The Last of Us 2.