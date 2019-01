Phấn khích trên tay smartphone 2 màn hình, RAM 10 GB mới tới Việt Nam

Vivo Nex S là model có cảm biến vân tay trong màn hình đầu tiên và phiên bản kế nhiệm Vivo Nex 2 có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế. Nex 2 tạo cảm giác khác biệt so với đa số smartphone hiện nay. Ở mặt trước model này có màn hình lớn 6,4 inch Full HD, tỉ lệ 19.5:9, phần viền màn hình được làm mỏng. Trong khi ở mặt sau máy có thêm một màn hình phụ 5,5 inch Full HD tỉ lệ 16:9. Cả 2 màn hình này đều dùng tấm nền AMOLED cho khả năng hiển thị tốt, màu sắc có phần rực rỡ. Để chuyển từ màn hình chính sang màn hình phụ và ngược lại, người dùng có thể nhấn vào phím chức năng bên cạnh trái của máy hoặc vuốt 3 ngón tay từ cạnh trái sang phải. Ở mặt sau của máy cũng được trang bị thêm một loa thoại để người dùng có thể nghe, gọi dễ dàng mà không cần chuyển sang màn hình chính. Hệ thống 3 camera của máy được đặt ngang trong đó 2 camera có độ phân giải 12 MP, camera phụ còn lại hỗ trợ đo chiều sâu 2 MP. Thiết bị có hệ thống 16 đèn LED được sắp xếp nửa hình tròn phía trên màn hình giúp người dùng selfie trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Do model này không có camera selfie ở mặt trước nên người dùng phải chuyển sang màn hình phụ để chụp ảnh. Máy có nhiều chế độ chụp ảnh như làm đẹp, AI, AR Sticker…. Vivo NEX 2 là một trong số ít smartphone hiện nay được trang bị RAM 10 GB cùng chip Snapdragon 845 và bộ nhớ trong 128 GB. Máy chạy Android 9.0 và viên pin dung lượng 3.500 mAh. Cảm biến vân tay trong màn hình chỉ được trang bị ở màn hình chính cho tốc độ mở khóa khoảng 0,2 giây, nhanh và chính xác hơn Vivo Nex S. Không giống như một số model cao cấp khác, Vivo Nex 2 vẫn giữ jack cắm 3.5 mm. Trong khi đó, cổng sạc USB-C và loa ngoài của máy được đặt ở phía dưới. Vivo Nex 2 bản xách tay được bán với giá 17,5 triệu đồng, ngang giá với iPhone 8 Plus hay iPhone X 64 GB đã qua sử dụng. Máy có 2 màu xanh và tím. Hiện tại Vivo Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông tin về việc bán chính hãng Vivo Nex 2.

