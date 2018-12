Phân biệt vé thật, giả trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

19h30 hôm nay 15/12, trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra. Ngày 13/12 vé được trả cho những người hâm mộ may mắn đặt mua online thành công. Tuy nhiên, số lượng 10.300 vé là quá ít so với nhu cầu của người hâm mộ.



Giá vé gốc chỉ vài trăm nghìn nhưng lợi dụng tình trạng khan hiếm, các “phe vé” được dịp "hét" lên gấp hàng chục lần. Để có thể sở hữu tấm vé trận chung kết của đội tuyển Việt Nam, nhiều người đã phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, không ít “cò vé” vì số tiền lời “khủng” đã dùng thủ đoạn in vé giả tinh vi để bán cho người hâm mộ.

Vậy làm sao để phân biệt được tấm vé thật và vé giả trận chung kết lượt về AFF Cup 2018?

Báo Thể thao và Văn hóa dẫn thông tin từ facebook Oanh Nguyễn về cách phân biệt vé thật và vé giả trận chung kết AFF Cup 2018 :

1. Vé thật Chữ FINAL ROUNDS sẽ đổi mầu khi các bạn nghiêng theo nhiều hướng. Vé giả vì in lại nên ko thể làm cho dòng chữ đó có màu được.

2. Tem nhũ bạc chống giả dọc theo vết đứt để xé cuống vé ở vé thật được in liền mạch, dán cực chắc chắn nhìn khôn và nét, nhìn kỹ sẽ thấy logo AFF. Còn với vé giả sẽ được in các hình linh tinh ko thống nhất và được dán hời hợt, dễ bong.

3. Các đường vạch màu - Pattern màu (2 dải màu có logo AFF được in rất sắc nét. Vé giả được in lại nên nhạt và ko rõ ràng.

4. Chất liệu giấy in của vé thật rất cao cấp, chất giấy hơi sần sần ráp ráp. Vé giả do in lại nên chất giấy sẽ bóng và trơn hơn nhiều so với vé thật.

5. Mặt trước của vé thật khi các bạn đưa tấm vé lên ánh sáng sẽ thấy được logo chìm AFF. Vé giả ko thể hiện được điều đó.

Vé thật khi soi đèn tím lên mặt sau của tấm vé sẽ thấy các vạch ngắn phát sáng nằm ngoằn ngoèo trên vé!