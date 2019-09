Nokia đồ cổ ở Việt Nam đi trước Apple AirPods cả thập niên

Tháng 11/2011, Nokia ra mắt mẫu điện thoại Nokia Oro. Đây là phiên bản “sang chảnh” của model Nokia C7. Hình dáng và cấu hình của Nokia Oke đều thửa từ C7. Tuy vậy, điều tạo nên đẳng cấp cho Oro đến từ vật liệu. Máy được cấu thành từ nhiều loại vật liệu đắt đỏ như đá sapphire, dát vàng 18K, vỏ da thuộc… Đây không phải lần đầu Nokia “sang chảnh hóa” điện thoại. Sau thành công của model 8800, Nokia thường làm lại các mẫu điện thoại “dân dụng” thành smartphone thời trang. Sẽ không có gì đáng nói nếu Nokia chỉ là một chiếc điện thoại gần 10 năm tuổi và làm từ vật liệu đắt đỏ. Tuy là một chiếc điện thoại cổ nhưng phụ kiện của nó lại rất “tân thời”. Mẫu tai nghe không dây của Nokia Oro có tên J. Cái tên này được đặt theo thiết kế của nó. Thoạt nhìn, người dùng sẽ thấy tai nghe J có thiết kế không quá khác biệt với AirPod, sản phẩm được Apple ra mắt năm 2016. Mẫu tai nghe của Nokia Oro được mạ vàng 18K với một nút nhận cuộc gọi. Sản phẩm này từng đoạt giải thiết kế tai nghe Bluetooth của iF Product Design Award 2011. Tai nghe J chỉ có duy nhất một bên được sạc thông qua một dock có kẹp để gài vào túi quần, cổ áo. Ngay từ lúc ra mắt, Nokia Oro đã được giới chuyên môn đánh giá cao về thiết kế. Máy có hai phiên bản là Nokia Oro Light với tông màu vàng trắng và Oro Dark với tông vàng đen. Các nút (volume, camera, lock key) viền kim loại và mặt sau camera đều được mạ vàng 18K. Đồng thời, toàn bộ quá trình đánh bóng đều được làm thủ công. Toàn bộ nắp lưng mặt sau được ốp da cao cấp Caledonian từ Bridge of Weir. Đây là loại da chế tác bằng nguyên liệu lấy từ gia súc trên cao nguyên Scotland cho cảm giác mịn, mềm. Phím menu của máy được làm bằng Saphia, chống trầy và long lanh khi đèn nền của phím phát sáng. Máy cũng có tính năng mà ngày này được biết đến với tên gọi Always on display cho phép màn hình chờ luôn sáng, hiển thị thông tin ngày giờ. Chính sự những tỉ mỉ, giá trị này Nokia Oro được bán như một phiên bản giới hạn. Nokia Oro chỉ được bán tại Moscow, Dubai và Thượng Hải. Giá ở thời điểm năm 2011 tương đương 23 triệu đồng Việt Nam. Sau gần 10 năm ra mắt, các tính năng của máy đều vận hành tốt. Tuy vậy, đây không phải mẫu máy quá cổ để người dùng hoài niệm về văn hóa Nokia gắn liền một thời làm quen điện thoại. Các tựa game cài sẵn trong máy khá tân thời như Angry Bird, Asphalt 5… Trải nghiệm chơi game trên máy vẫn rất tốt, cảm ứng nhạy. Tuy nhiên, cảm biến con xoay hồi chuyển của Oro không mượt như các mẫu điện thoại ngày nay trong trò chơi đua xe. Tuy nhiên, cảm biến con xoay hồi chuyển của Oro không mượt như các mẫu điện thoại ngày nay trong trò chơi đua xe. Model còn sở hữu camera “độ phân giải cao” 8 MP hỗ trợ tự động canh nét, nhận diện gương mặt và có thể quay phim HD 720p. Ngoài ra, máy được trang bị đầy đủ kết nối như micro USB, giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5 mm, 3G HSDPA, Wi-Fi, khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD… Chiếc máy trong bài viết được một người đam mê các mẫu điện thoại Nokia sưu tầm. Máy đầy đủ tem, mác, phụ kiện. Thậm chí lớp dán màn hình cũng chưa được bóc. Với giới sưu tầm, chiếc máy này luôn được săn đón bởi độ hiếm. Tuy vậy, chủ nhân chiếc máy không tiết lộ giá trị thật của nó.

