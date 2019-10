Nỗi buồn của các hãng điện thoại chạy Android là do iPhone

Trong cuộc chiến smartphone, chẳng có chiến lược quảng cáo nào hiệu quả như công kích Apple. "The Next Big Thing" năm 2012 của Samsung đã xác lập vị thế của Galaxy S là dòng smartphone duy nhất có thể cạnh tranh với iPhone. Sự ám ảnh của Huawei dành cho iPhone trong các sự kiện cũng đã giúp cho 2 dòng P và Mate trở thành đối thủ nổi bật trong phân khúc cao cấp. Gần như không một hãng smartphone nào chưa từng đem iPhone ra mỉa mai hoặc so sánh, và đi kèm với đó là cả một cộng đồng anti-fan đông đảo trên các mạng xã hội. Nếu lướt qua một vòng các bài viết về Apple trên các mạng xã hội, bạn chắc chắn sẽ gặp vô số những lời chỉ trích mỉa mai nhắm vào nhà Táo. Bạn chắc chắn sẽ tin Apple là công ty đáng bị căm ghét nhất thế giới...

Ấy thế mà, đến cuối cùng, tình yêu dành cho Apple vẫn cứ là chân thành nhất. Rốt cuộc thì Gal Gadot yêu chiếc điện thoại nào....

Tại sao ư? Mới gần đây, trong một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhà sáng lập và CEO của Huawei là ông Nhậm Chính Phi đã được bắt gặp mang một chiếc iPad theo người. Trước đó, khi bị bắt tại Canada, con gái của ông Nhậm (và cũng là CFO của Huawei) mang theo người đầy đủ các sản phẩm trong hệ sinh thái Táo – iPhone, iPad và MacBook. Sản phẩm Huawei duy nhất được bà Mạnh mang theo chỉ là một chiếc Mate 20 RS.

Không chỉ có các vị lãnh đạo sử dụng Huawei, đến nhân viên Huawei cũng dùng iPhone để đăng bài lên kênh Twitter chính thức của công ty. Năm 2018, Gal Gadot, đại diện chính thức của Huawei tại Mỹ, đã dùng iPhone để đăng clip quảng cáo cho Mate 10 và P20. Trong đỉnh điểm thương mại Mỹ Trung, một nhà ngoại giao Trung Quốc đăng ảnh mỉa mai "Vì sao Apple sợ Huawei" bằng một chiếc... iPhone.

Cựu chủ tịch Google dùng iPhone khi đang tại vị.

Như bạn có lẽ đã đoán ra, tình huống dở khóc dở cười này không chỉ diễn ra với Huawei. Vẫn là Twitter, LG dùng iPhone để mỉa mai sự cố Bendgate của iPhone 6. Nhân viên của Samsung tại nhiều quốc gia đã không chỉ một lần dùng iPhone để đăng bài. Đặc biệt, năm 2016, đến châu Âu dự sự kiện, chủ tịch Google Eric Schmidt liên tục được phát hiện sử dụng iPhone. Phỏng vấn cùng CNBC, ông thẳng thừng thừa nhận dùng iPhone 6S rồi chống chế rằng Galaxy S7 tốt hơn.

Nhưng nói về mức độ "phản tác dụng" thì các influencer và các ngôi sao chắc chắn đứng đầu bảng. Nữ ca sĩ Alicia Keys khi còn đang là "giám đốc sáng tạo" cho BlackBerry vẫn liên tục dùng iPhone đăng bài. Năm ngoái, diễn viên Emily Ratajkowski liên tục khoe ảnh cùng iPhone khi vừa đóng xong cả loạt quảng cáo cho OnePlus, thương hiệu "premium" của tập đoàn BKK (OPPO, Vivo, Realme). Trước đó, nữ vận động viên tennis lừng danh Sania Mirza cũng thả tim cho OnePlus 3T từ... iPhone. Cô đến từ Ấn Độ, nơi sản phẩm Apple có giá cao nhất thế giới.

Các mạng xã hội tỏ ra là công cụ hiệu nghiệm để "phơi bày" tình cảm được các sao dành cho iPhone. Oprah Winfrey ca ngợi Surface từ iPad, David Ferrer quảng bá Galaxy S4 bằng iPhone. Năm 2013, trong một chiến dịch công kích diện rộng, hàng loạt ngôi sao Trung Quốc đã đăng đàn Weibo để chỉ trích Apple. Thiết bị họ sử dụng? Dĩ nhiên là iPhone và iPad .

Khi ảnh chụp của Pixel 2 XL được đăng từ iPhone!!!

Bên ngoài các mạng xã hội, David Beckham sử dụng iPhone khi vẫn đang ký hợp đồng cùng Motorola. 3 năm sau, khi trở thành đại diện của Samsung, anh cũng chuyển sang dùng iPhone 5. Nữ diễn viên Kate Upton chụp ảnh cùng iPhone trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10.1 tại New York. Đồng nghiệp của cô, Jessica Alba, dùng iPhone khi vẫn đang là phát ngôn viên của Windows Phone.

Đáng nhớ nhất trong các sự cố này có lẽ là sự việc năm 2014, khi Samsung bạo chi để quảng bá Galaxy Note 3 trong lễ trao giải Oscar. Với màn rủ các diễn viên cùng chụp ảnh selfie, người dẫn chương trình Ellen DeGeneres đã phá kỷ lục lượt like/chia sẻ trên Twitter. Ấy thế mà bão truyền thông nhanh chóng đổi chiều khi chỉ vài phút sau, Ellen bị phát hiện dùng iPhone để tiếp tục selfie và đăng ảnh cùng các diễn viên sau cánh gà.

Còn lố bịch nhất thì có thể cùng trao cho Google Pixel và OnePlus. Năm 2014, những bức ảnh chụp Pixel 2 XL không hiểu vì sao lại được một diễn viên Bollywood khoe từ điện thoại gắn mác Táo. Còn OnePlus thì lại để một influencer đăng bài "#officiallyswitchedtoandroid" (đã chính thức chuyển sang Android) bằng một chiếc iPhone!

Vâng, đây có lẽ là người đầu tiên cài được Android lên iPhone

Có lẽ bằng cách nào đó, influencer của OnePlus đã cài được Android lên điện thoại Táo. Hoặc cũng có thể là không, cô chưa bao giờ chuyển sang Android cả. Cũng dễ hiểu thôi, bởi người nổi tiếng và influencer chỉ yêu Apple, yêu một cách rất chân thành: có đem cho họ bao nhiêu tiền thì cuối cùng họ vẫn cứ quay về dùng iPhone!