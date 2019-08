Những tính năng trên Galaxy Note10 khiến iFan "thèm khát"

Thiết kế màn hình tràn viền - Những chiếc iPhone thế hệ mới như XS, XS Max được Apple quảng cáo sở hữu màn hình tràn viền. Các cạnh bên được làm mỏng nhưng phần notch ở đỉnh máy vẫn khá dày và chiếm tương đối nhiều không gian hiển thị trên màn hình. Trong khi đó, bộ đôi Galaxy Note10 và Note10+ có phần viền mỏng đều ở cả 4 cạnh, mang đến hiệu ứng thị giác tốt hơn. Camera lỗ - Để có thể tối ưu diện tích hiển thị trên chiếc Note10, Samsung đã sử dụng thiết kế Infinity-O với camera selfie đặt ở chính giữa phía trên màn hình. Kích thước của camera này cũng tương đối nhỏ gọn, đặc biệt là khi so với phần notch trên những chiếc iPhone. Vân tay siêu âm dưới màn hình - Cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID trên những chiếc iPhone X, XS hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, trong một số điều kiện, nó chưa thuận tiện cho người dùng. Theo BRG, nhiều người vẫn yêu thích sử dụng cảm biến vân tay hơn so với Face ID. Thêm vào đó, vân tay siêu âm dưới màn hình của Note10 cho tốc độ nhận diện nhanh, chính xác. Bút S Pen nhiều tính năng - S Pen là thứ giúp dòng Samsung Galaxy Note trở nên khác biệt so với toàn bộ smartphone khác. Ngoài những tính năng ghi chú thông thường, bút S Pen mới có thể làm làm nhiều việc hơn như xuất chữ viết tay thành văn bản. Bên cạnh đó, chiếc bút này được tính hợp tính năng điều khiển bằng cử chỉ từ xa. Người dùng có thể hướng đầu bút vào màn hình và "vẩy" bút sang bên trái/phải để chuyển đổi các chế độ chụp, lên/xuống để chuyển sang camera selfie và xoay tròn để zoom. 5G - Theo các thông tin rò rỉ gần đây, phải đến năm 2020 Apple mới tích hợp công nghệ 5G lên những chiếc iPhone của hãng. Trong khi đó, Galaxy Note10 đã có phiên bản hỗ trợ 5G, cho phép người dùng trải nghiệm kết nối tốc độ cao. Hệ thống camera - Hiện tại, chiếc iPhone XS Max cao cấp nhất sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng. Trong khi đó, chiếc Galaxy Note10 được trang bị cụm 3 camera sau, còn mẫu Note10+ được tích hợp thêm cảm biến ToF. Với số lượng ống kính nhiều hơn, cụm camera này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho người dùng trong nhiều điều kiện chụp hình khác nhau. Mở rộng bộ nhớ - mẫu điện thoại Galaxy Note10 được bán ra với phiên bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 256 GB, cao gấp 4 lần so với phiên bản tiêu chuẩn của iPhone XS Max. Với Note10+, người dùng có thể dễ dàng mở rộng dung lượng bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ nhớ ngoài. Sạc nhanh và sạc ngược không dây - Cả hai thiết bị đều tích hợp tính năng sạc nhanh. Với Galaxy Note10, người dùng sẽ được tặng kèm bộ sạc nhanh 25 W (tối đa 45 W). Trong khi đó, người dùng XS Max sẽ phải tự chi trả thêm chi phí cho các phụ kiện nếu muốn sử dụng tính năng sạc nhanh. Ngoài ra, Galaxy Note10 cũng hỗ trợ người dùng sạc ngược không dây cho các phụ kiện như tai nghe.

