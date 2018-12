Những phát minh công nghệ đáng chú ý trong năm 2018

Món bít tết chay in 3D là một hỗn hợp bao gồm gạo, đậu Hà Lan và rong biển.

Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D những tưởng chỉ có trong tương lai xa vời, nhưng nay đã hiện hữu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Loại pin lưu trữ gấp 10 lần lithium-ion

Một nhóm nghiên cứu gồm toàn những tài năng giỏi nhất tới từ Caltech, Phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA và HONDA cho biết, họ đã phát triển thành công một loại pin fluoride với mật độ phân bố năng lượng cao gấp 10 lần so với pin lithium-ion thông thường, cũng như cần ít tài nguyên hơn để sản xuất.

Khí tự nhiên không carbon

Net Power, một nhà máy điện thí điểm ở ngoại ô Houston, trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ và tinh luyện của Mỹ, đang thử nghiệm một công nghệ có thể biến năng lượng sạch từ khí thiên nhiên trở thành hiện thực. Công ty điều hành nhà máy tin rằng họ có thể sản xuất ra nguồn năng lượng rẻ như của các nhà máy khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn mà không sản sinh ra phác thải carbon.

Món bít tết chay in 3D

Một công ty khởi nghiệp ở Tây Ban Nha đã phát minh ra món bít tết thuần chay đầu tiên trên thế giới được làm bằng công nghệ in 3D. Món bít tết này là một hỗn hợp bao gồm gạo, đậu Hà Lan và rong biển. Nó có kết cấu như thịt bò thật và phải mất khoảng 30 phút để in một miếng thịt 100 gram. Theo công ty này, ưu điểm của công nghệ in thịt 3D đó là không cần sử dụng nhiệt, do vậy có thể giữ nguyên được mọi chất dinh dưỡng của miếng bít tết.

In 3D các bộ phận kim loại

Không còn bị giới hạn chất liệu phải là chất dẻo, chất tổng hợp…giờ đây, máy in 3D cồn có thể chế tạo được các chi tiết, thiết bị máy móc bằng kim loại giúp nhà sản xuất có thể kiểm soát được chính xác hơn độ vi cấu trúc của các loại kim loại được dùng. Cuối năm 2017, đầu năm 2018, Desktop Metal, một công ty khởi nghiệp ở Boston bắt đầu xuất xưởng các máy tạo mẫu kim loại đầu tiên.

Máy scan 3D toàn bộ cơ thể đầu tiên trên thế giới

Trong lĩnh vực Y tế, công nghệ 3D còn giúp các chuyên gia y tế có thể chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và hỗ trợ phát triển các loại thuốc mới. Đây là những hình ảnh 3D đầu tiên về toàn bộ cơ thể được máy Scan 3D tạo ra, một sáng chế mới của các nhà khoa học Mỹ. Máy quét EXPLORER có khả năng quét toàn bộ cơ thể người chỉ trong 20 - 30 giây, nhanh gấp 40 lần so với chụp cắt lớp phát xạ positron (PET).

Khách sạn trí tuệ nhân tạo của Alibaba

Khi một hãng công nghệ nhảy vào lĩnh vực khách sạn, thì khỏi phải nói về trang thiết bị công nghệ. Du khách có thể điều khiển đèn, tivi và rèm cửa trong phòng thông qua trợ lý ảo được kích hoạt bằng giọng nói.

Các nhân viên phục vụ ở Flyzoo chủ yếu là robot, thậm chí cả công việc phục vụ đồ uống. Flyzoo đang được đặt tại Hàng Châu, Chiết Giang và có 290 phòng. Giá mỗi đêm ở đây là 203 USD, tức khoảng gần 5 triệu đồng.

Dự án thành phố thông minh

Mới đây, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã công bố dự án thành phố thông minh hợp tác với chính phủ Canada mang tên Quayside. Một trong những mục tiêu của dự án là đưa ra những quy định về thiết kế, chính sách và công nghệ dựa trên thông tin từ một mạng lưới cảm biến rộng lớn có khả năng thu thập dữ liệu về mọi hoạt động trong thành phố, từ chất lượng không khí đến mức độ tiếng ồn cho các hoạt động của mọi người.