Những người tạo ra chiếc iPhone đầu tiên đang ở đâu?

Đây là những nhà lãnh đạo chủ chốt của Apple trong năm 2007. Họ đã cùng nhau tạo ra hàng loạt sản phẩm mang tính biểu tượng của công ty như iPhone, iPod, iPad và MacBook. Phil Schiller vẫn làm việc tại Apple. Ông đồng hành cùng Táo khuyết từ năm 1997 và hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách truyền thông của công ty. Schiller cũng là người đưa ra ý tưởng sử dụng bánh xe xoay tròn để điều hướng trình phát nhạc trên iPod, thay cho các phím bấm truyền thống. “Chính là nó”, Steve Jobs đã thốt lên khi Schiller trình bày ý tưởng này. Tony Fadell rời Apple năm 2008 với một số lý do cá nhân. Năm 2001, Fadell làm việc tại Apple với nhiệm vụ thiết kế iPod. Tháng 4/2001, ông trở thành Giám đốc cấp cao phụ trách iPod và “các dự án đặc biệt”. Năm 2006, Fadell thay thế Jon Rubinstein trở thành Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm iPod. Sau khi rời Apple năm 2008, Fadell hợp tác cùng Matt Rogers thành lập Nest, công ty chuyên về các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Jony Ive gia nhập Apple vào năm 1992 với một công việc trong bộ phận thiết kế. Năm 1996, ông trở thành người đứng đầu mảng thiết kế của Apple. Dự án đầu tiên mà Ive và Jobs cùng cộng tác là chiếc máy tính iMac ra mắt năm 1998. Sau đó, bộ đôi này liên tục mang đến hàng loạt sản phẩm mới như iPod, iPhone và iPad. Tháng 6/2019, Ive cho biết ông sẽ rời Apple để khởi nghiệp với dự án LoveFrom. Công ty thiết kế này dự kiến ra mắt vào năm 2020 và khách hàng đầu tiên chính là Apple. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple, đã qua đời vào tháng 10/2011. Dưới thời của ông, hàng loạt sản phẩm mang tính biểu tượng như iPhone, iPad, iPod, MacBook đã ra đời. Chúng thậm chí thay đổi bộ mặt của ngành công nghệ. Ông cũng được biết đến là bậc thầy diễn thuyết với tài năng thu hút sự chú ý, luôn biết cách tạo sự bất ngờ cho người xem với câu nói nổi tiếng “One more thing”. Scott Forstall lần đầu gặp Steve Jobs năm 1992 tại NeXT Computer và tham gia Apple vào năm 1997. Khi đó, ông được giao nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng cho máy tính Mac. Ông cũng là người góp phần quan trọng trong việc tạo ra trình duyệt Safari, kho ứng dụng App Store cũng như bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) của iPhone. Sau khi rời khỏi Apple vào năm 2013, Forstall dành nhiều thời gian đi du lịch, tư vấn cho các công ty khởi nghiệp và tham gia hoạt động từ thiện. Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phần mềm và dịch vụ Internet, vẫn đang làm việc tại Apple. Ông gia nhập công ty năm 1989, chịu trách nhiệm quản lý các kỹ sư phần mềm và nhóm hỗ trợ khách hàng. Ông cũng góp phần tạo ra App Store, iTunes và nhiều ứng dụng khác như iBooks, iMovie,... Hiện tại, Cue giám sát các dịch vụ phần mềm của Apple bao gồm Apple Music, Apple Maps, Apple Pay, iCloud, iTunes Store.

