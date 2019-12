Những lý do bạn nên đầu tư vào dòng laptop chơi game

Nếu bạn là một chuyên gia cần một chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ, bạn có thể khó tìm được thứ sản phẩm đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu và sở thích cá nhân. Mặc dù bạn muốn có một thứ gì đó bóng bẩy, nhưng đôi khi bạn sẽ cần sức mạnh từ những chiếc laptop chơi game cồng kềnh. May mắn thay, các nhà sản xuất laptop giờ đã bắt đầu thiết kế lại máy tính xách tay chơi game với tính di động cao hơn và thẩm mỹ hơn. Do đó, chúng ta sẽ có vài lý do tốt để đầu tư vào dòng sản phẩm này ngay cả khi bạn không chơi game.

Làm việc bất cứ nơi nào bạn muốn

Các thương hiệu đang thiết kế lại máy tính xách tay chơi game bằng cách làm cho chúng mỏng hơn và nhỏ gọn hơn. Dòng sản phẩm này đã bắt đầu trông giống như máy tính xách tay thực sự và không phải là một cỗ máy cồng kềnh khó mang nữa. Các nhà sản xuất đã giảm trọng lượng và kích thước để những chiếc laptop loại này phù hợp với hầu hết các ba lô 15 inch chuyên dụng. Khi đó, bạn thực sự luôn có được sự đồng hành của một PC di động bên mình mọi lúc mọi nơi.

Hiệu suất ấn tượng

Rất nhiều máy tính xách tay ra mắt trong năm nay mang bộ vi xử lý và card đồ họa mới nhất. Điều đó thực sự có ý nghĩa cho tương lai. Chẳng hạn, Lenovo Legion Y540 có bộ xử lý Intel i7 thế hệ thứ 9, card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RAM 8GB và ổ lưu trữ SSD 1TB. Với sức mạnh đó, quá đủ cho công việc và sử dụng hàng ngày của bạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể chạy nhiều tab mà không có bất kỳ trục trặc nào, hoặc thậm chí khi sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc như Photoshop, Premium, Netflix, Spotify và Google Chrome...

Thể hiện cá tính

Hầu hết các máy tính xách tay chơi game hiện nay được thiết kế rất thời trang với nhiều phong cách khác nhau. Chẳng hạn như dòng ROG của Asus trông rất hầm hố và mạnh mẽ. Mặt khác, máy tính xách tay Legion của Lenovo vẫn đúng với phương châm là 'phong cách bên ngoài, mạnh mẽ ở bên trong'. Rất nhiều mẫu laptop của nhà sản xuất khác thì trông sang trọng và gọn gàng... Do vậy, bạn có nhiều sự lựa chọn dòng sản phẩm máy tính xách tay chơi game để thể hiện cá tính của bản thân.

Thỏa sức kết nối ra bên ngoài

Rất nhiều người cần một chiếc máy tính xách tay có khả năng kết nối thiết bị ngoại vi dễ dàng để phục vụ công việc tốt hơn. Thực sự sẽ khá khó khăn nếu như họ chỉ có 1 hoặc 2 cổng kết nối USB-C để sử dụng. Đối với laptop chơi game, bạn sẽ thấy một đặc điểm là chúng có rất nhiều cổng kết nối. Đó là một sự tiện lợi để làm việc ở bất cứ nơi đâu.

Các tính năng bố sung tuyệt vời

Mặc dù nhu cầu của bạn cho một máy tính xách tay để làm việc đôi khi chỉ giới hạn ở những điều cơ bản, nhưng chuyển sang một máy tính xách tay chơi game cho phép bạn tận hưởng các tính năng bổ sung tuyệt vời. Chẳng hạn như những màn hình gần như không viền, khả năng hiển thị hình ảnh tốt hơn, tần số quét 144Hz cao hơn cho trải nghiệm mượt mà và liền mạch, hệ thống làm mát độc đáo hay màn hình antiglare chống lóa...