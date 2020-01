Những hình ảnh đầu tiên về TV QLED không viền Samsung

Trước đó, xuất hiện báo cáo cho biết Samsung sẽ trình làng một chiếc TV 8K sử dụng tấm nền QLED tại sự kiện CES 2020 diễn ra vào tuần tới. Và hôm nay, các phương tiện truyền thông Đức đã bắt gặp những hình ảnh đầu tiên về chiếc TV Samsung 8K QLED này trên trang web Samsung của Mỹ, khoảng một tuần trước khi nó được giới thiệu chính thức tại CES 2020.

Theo trang Gizchina, những hình ảnh rò rỉ cho thấy Samsung dường như đã dán dán khung máy vào bảng điều khiển TV ở khoảng cách tối thiểu. Kết quả là chúng ta có một chiếc TV Samsung siêu mỏng, cứ như một bức tranh vậy.

Được biết, Samsung sẽ giới thiệu các mẫu TV 8K mới với khẩu hiệu: “Khám phá sức mạnh của một tương lai vượt ra ngoài biên giới”. Sản phẩm này dự kiến sẽ được gọi là Zero bezel TV và nhiều khả năng có kích thước 65 inch. Ngoài ra, bạn sẽ nhận thấy rằng phần chân đế của TV này giống với mẫu Q90R (2019). Do đó, Samsung có thể sử dụng khái niệm One Connect Box của mình, tất cả các đầu nối được chuyển sang một hộp và toàn bộ được kết nối bằng một dây cáp kín đáo.

Trong một tin tức liên quan thì một số tin đồn cho rằng nhà sản xuất Hàn Quốc này cũng có thể sẽ ra mắt bộ đôi Galaxy S10 Lite và Note Lite tại sự kiện công nghệ kéo dài 3 ngày sắp tới. Đó là chưa kể Samsung còn được đồn sẽ bàn phím Selfie Type tại CES 2020.