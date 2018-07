Những điều khiến iPhone SE còn tuyệt vời hơn cả iPhone X

Giá cả hợp lý, dễ tiếp cận - iPhone X là chiếc điện thoại đắt nhất mà Apple từng bán ra với mức giá 1.000 USD. Nó cao hơn rất nhiều khi so với giá chỉ từ 350 USD của iPhone SE. Với mức giá rẻ hơn, nhiều người dùng có thể tiếp cận với iPhone SE kể cả học sinh, sinh viên hay những người không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc điện thoại. Hiệu năng vẫn rất mạnh mẽ - iPhone SE sử dụng vi xử lý Apple A9 tương tự chiếc iPhone 6S. Tuy không có hiệu năng quá mạnh để so với iPhone X nhưng máy dư sức đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Hơn nữa, iPhone SE cũng là chiếc điện thoại có màn hình 4 inch mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại. Camera cho chất lượng tốt - Trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, chất lượng hình ảnh cho ra từ iPhone SE được đánh giá không thua kém quá nhiều khi so với iPhone 7 và thậm chí là cả iPhone X. Máy vẫn hỗ trợ chụp ảnh HDR, quay video 4K cùng khả năng chụp hình Live Photo. Tuy nhiên, chất lượng ảnh sẽ giảm đi trong điều kiện ánh sáng yếu bởi máy không được trang bị khả năng chống rung quang học. Nhiều người ưa thích màn hình nhỏ - Trong thời điểm hiện tại, màn hình 4 inch là quá bé với nhiều người. Nhưng với một bộ phận người dùng yêu thích sự nhỏ gọn, chiếc iPhone SE sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Người dùng có thể dễ dàng thao tác sử dụng bằng một tay cũng như việc mang theo máy rất dễ dàng. iPhone SE có giắc cắm tai nghe - Việc bỏ đi giắc cắm tai nghe trên iPhone đã khiến Apple nhận rất nhiều chỉ trích từ người dùng. Tuy nhiên với iPhone SE, người dùng vẫn có thể dễ dàng nghe nhạc bằng những chiếc tai nghe có sẵn của mình mà không cần phải sử dụng cổng chuyển hoặc mua thêm tai nghe Bluetooth. Sự tối ưu từ nền tảng iOS - Có thể nói, Apple hỗ trợ rất tốt cho các thiết bị của mình. iPhone SE vẫn sẽ được hỗ trợ cập nhật lên hệ điều hành iOS 12 mới nhất với nhiều sự thay đổi và cải thiện ổn định hơn.

