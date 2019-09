Những điểm mới trên iPhone 11, 11 Pro 2019

Chất liệu kính mới: Apple cho biết kính mặt trước và sau của bộ 3 iPhone thế hệ mới là loại bền nhất từ trước đến nay trên smartphone. Hy vọng, nó có thể hạn chế việc người dùng làm vỡ thiết bị khi vô ý bị rơi. Spatial Audio: điện thoại iPhone 11 tạo ra một trường âm thanh xung quanh nó, thứ mà Apple gọi là Spatial Audio. Giải pháp này sẽ giúp người dùng trải nghiệm các dịch vụ giải trí hoặc chơi game đã hơn.Camera kép trên iPhone 11: Ngoài ra camera góc rộng 12 MP, iPhone 11 bổ sung camera góc siêu rộng vốn rất được ưa chuộng hiện nay. Hãng cũng cho biết cụm camera mới chụp nhanh gấp 3 lần thế hệ cũ. Model này cũng có chế độ chân dung mới, Night Mode và quay video Quick Take trong khi chụp hình. 3 camera trên iPhone 11 Pro: 3 camera đều có độ phân giải 12 MP, để chụp chân dung, góc rộng và góc siêu rộng. Bộ xử lý Deep Fusion của nó sử dụng máy học để chụp tổng thể 9 bức ảnh, sau đó ghép lại thành một bức siêu nét trong vòng 1 giây. Cả 3 camera này cũng có thể quay video 4K, hỗ trợ HDR. Slofies: Lần đầu tiên, iPhone hỗ trợ quay video slow-motion với camera trước. Hãng gọi nó là Slofies. Chip A13 Bionic: Apple cho biết con chip này có CPU và GPU nhanh nhất trong làng di động. Thực tế, nó nhanh hơn khoảng 20% so với chip A12. Nó cũng giúp tiết kiệm pin đáng kể trên các mẫu iPhone mới, chẳng hạn iPhone 11 Pro Max có thời lượng sử dụng nhiều hơn 5 tiếng so với iPhone XS Max. Wi-Fi 6: Đây là một trong những smartphone đầu tiên trên thị trường hỗ trợ Wi-Fi 6. Chuẩn Wi-Fi mới nhanh hơn 37% so với Wi-Fi 5, có thể hỗ trợ download 22 bộ phim Marvel trong vòng 3 giờ. Màu mới: Trong khi iPhone 11 có 2 màu mới là tím và xanh lá thì những người yêu thích iPhone 11 Pro Max đang phát cuồng với màu xanh bóng đêm trên model này. Các màu trắng, xám và vàng truyền thống vẫn được giữ lại. Màn hình Super Retina XDR: Đây có thể là một thuật ngữ đậm tính PR của Apple. Theo hãng, màn hình mới cho khả năng tái tạo màu sắc tốt hơn, tăng độ sáng. Pin tốt, sạc nhanh hơn: iPhone 11 có thời lượng sử dụng lâu hơn XR 1 tiếng. Con số đó của 11 Pro và Pro Max lần lượt là 4 và 5 tiếng so với XS và XS Max. Một tin mừng khác là Apple sẽ tặng kèm cục sạc 18 W cho 2 phiên bản cao cấp. Trong khi đó, người mua iPhone XR vẫn phải dùng cục sạc 5 W cũ kỹ.

