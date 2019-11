Motorola RAZR 2019 sẽ khó thành công vì điểm yếu chí mạng

Vào ngày hôm qua, Motorola RAZR 2019 - phiên bản ‘tái sinh’ của mẫu điện thoại dao cạo huyền thoại một thời đã chính thức được công bố. Với bề ngoài tương tự như Motorola RAZR V3 cổ điển nhưng bên trong lại là công nghệ màn hình gập tiên tiến dạng vỏ sò, điện thoại Motorola RAZR nhận được đánh giá khá cao từ phía người dùng lẫn giới truyền thông.

Mặc dù vậy, chiếc điện thoại này lại có một điểm yếu ‘chí tử’ đến từ viên pin trang bị trên máy, vốn có dung lượng khá khiêm tốn 2510 mAh. Theo nhận định của Gizmodo, đây có thể là một yếu tố khiến một số người dùng bỏ qua Motorola RAZR. Motorola RAZR 2019 kế thừa thiết kế 'dao cạo' của RAZR V3 ra mắt năm 2004

Trên thực tế, với một sản phẩm có giá Motorola RAZR khá đắt (1500 USD), mức dung lượng pin như trên khó có thể chấp nhận được ở thời điểm 2019.

Để so sánh, một số mẫu smartphone đầu bảng khác hiện tại đều trang bị một viên pin có dung lượng lớn hơn đáng kể, đơn cử như Galaxy S10 với viên pin 3000 mAh, hay Huawei Mate 30 Pro (4.500 mAh). Tương tự, các mẫu iPhone mới cũng được nâng cấp lớn về dung lượng pin, đạt 3000 mAh với phiên bản tiêu chuẩn, và 3969 mAh với iPhone 11 Pro Max. Chỉ duy nhất Pixel 4 ra mắt gần đây được trang bị viên pin có dung lượng thấp, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với Motorola RAZR (2800 mAh so với 2510 mAh).

Đáng nói, bản thân Motorola cũng hiểu rõ về điểm yếu này của Motorola RAZR. Trong thông cáo báo chí của nhà mạng Verizon, thời lượng pin của máy không được nhắc đến, ngoại trừ việc quảng cáo tính năng sạc nhanh TurboPower có thể giúp thiết bị hoạt động cả ngày sau mỗi lần sạc.

Tuy nhiên, theo Gizmodo, cụm từ ‘cả ngày" khá mơ hồ và chưa thật sự rõ ràng về thời lượng sử dụng chính xác của Motorola RAZR. Chẳng hạn, thời lượng pin của một số người dùng chỉ nhắn tin, nghe gọi vài lần mỗi tiếng sẽ khác hoàn toàn với những người thường xuyên chơi game, xem video trong vài tiếng.

Đánh đổi phần cứng và dung lượng pin để máy mỏng nhẹ hơn.

Đáng chú ý, theo nhận định của Gizmodo, Mototorola đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều về mặt cấu hình phần cứng , bao gồm cả dung lượng pin của Motorola RAZR chỉ để duy trì độ mỏng trứ danh tương tự phiên bản tiền nhiệm.



Điều này thể hiện rõ ở mặt thiết kế, khi Motorola RAZR trang bị tới 2 viên pin được bố trí ở hai bên thân máy nhằm giúp chiếc smartphone này thon gọn hơn. Bên cạnh đó, Motorola cũng quyết định lựa chọn con chip Snapdragon 710, với hiệu năng không thể so sánh với phiên bản Snapdragon 855 đang được trang bị trên các mẫu flagship của nhiều hàng.

Tuy nhiên, mẫu CPU tầm trung này lại có ưu điểm không quá ngốn pin, đồng thời ‘mát mẻ’ hơn đáng kể so với nhiều mẫu CPU khác của Qualcomm – đặc biệt phù hợp với viên pin 2510 mAh.