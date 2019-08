Motorola one zoom lộ cấu hình với cụm 4 camera vuông

Mẫu smartphone sắp ra mắt của Motorola sẽ có màn hình giọt nước, chip xử lý tầm trung với giá khoảng 399 Euro (10,7 triệu đồng).

Mới đây, hình ảnh kèm cấu hình được cho là chính thức của Motorola One Zoom mới đã được đăng tải.

Nhìn vào thiết kế, có thể thấy mặt trước của One Zoom khá giống những smartphone khác với viền mỏng, "cằm" dày, phía trên có lỗ khuyết hình chữ U cho camera trước (còn gọi là giọt nước).

Nổi bật nhất chính là cụm 4 camera hình vuông với logo Motorola.

Quay sang mặt lưng, nổi bật nhất chính là cụm 4 camera trên Motorola one zoom với logo của hãng. Theo Android Authority, logo này có thể phát sáng (màu xanh cho phiên bản máy đen, hồng cho máy tím), nhưng chưa rõ chỉ sáng khi có thông báo hoặc sáng liên tục. Sẽ tuyệt hơn nếu đèn này có thể chỉnh màu theo ý thích.

Tất nhiên, không thể bỏ qua cụm 4 camera sau. Theo Quandt, cụm này gồm camera chính 48MP, và 2 trong số 3 cảm biến còn lại liên quan đến tính năng chống rung quang học (OIS) nhưng không tiết lộ gì thêm.

Mặt lưng của One Zoom cũng không có cảm biến vân tay, nhiều khả năng sẽ được tích hợp vào màn hình.

Về cấu hình, Motorola One Zoom sẽ trang bị chip xử lý Snapdragon 675, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD.

Quandt dự đoán giá Motorola One Zoom vào khoảng 399 Euro (10,7 triệu đồng), không quá đắt so với những gì One Zoom có được, đặc biệt là cụm 4 camera sau.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là One Zoom có thể không thuộc chương trình Android One, thay vào đó sẽ chạy phiên bản Android tiêu chuẩn, cài sẵn trợ lý ảo Alexa của Amazon.