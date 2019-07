Motorola One Action sắp ra mắt có 3 camera sau và màn hình siêu dài

Motorola One Action sẽ là smartphone Android One thứ hai của Motorola trong năm nay với trang bị 3 camera sau và màn hình siêu dài.

Motorola One Action là smartphone thế hệ tiếp theo sắp ra mắt với một số điểm tương đồng với One Vision và sẽ có giá rẻ nhất trong dòng Motorola One.

Theo hình ảnh mới nhất, Motorola One Action sẽ có màn hình nốt ruồi giống như One Vision và có màn hình 6,3 inch tỷ lệ siêu dài 21:9 giống Sony Xperia 1, viền tương đối mỏng. Ở mặt sau, One Action sẽ được trang bị 3 camera (trong khi One Vision chỉ có camera kép phía sau), cảm biến vân tay (in lô-gô Motorola ở trên) và có đèn LED. Cạnh dưới của Motorola One Action sẽ có loa ngoài và cổng sạc. One Action dự kiến sẽ có camera selfie 12.6 MP, 1 camera sau 12.6 MP (thay vì 48 MP như One Vision), sở hữu bộ vi xử lý Exynos 9609 và có pin 3.500mAh. Máy sẽ có RAM 3GB hoặc 4GB và ROM có thể là 32GB, 64GB hoặc là 128GB.

Motorola One Action sẽ là smartphone Android One thứ hai của Motorola trong năm nay, nhưng có thể không phải là điện thoại cuối cùng. Evan Blass cho biết họ sẽ chuẩn bị cho ra mắt thêm 1 thiết bị mới mang tên Motorola One Pro rò rỉ có 4 camera phía sau.