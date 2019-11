Momo là đại diện Việt Nam duy nhất Top 50 Fintech toàn cầu

Quỹ đầu tư mạo hiểm của Australia H2 Ventures và KPMG Global Fintech vừa công bố danh sách thường niên lần thứ 6 Top 100 fintech toàn cầu. Theo danh sách này, Châu Á Thái Bình Dương (bao gồm Australia và New Zealand) có 42 công ty, 36 công ty đến từ UK và EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi), 22 công ty đến từ Châu Mỹ.

7 trong số các fintech Châu Á nằm trong top 10, bao gồm Ant Financial, JD Digits, Du Xiaoman Financial (Trung Quốc), Grab (Singapore), Go Jek (Indonesia), Paytm , Ola (Ấn Độ), thể hiện sự thống trị ngày càng tăng của Châu Á trên thị trường fintech toàn cầu.