Mổ iPad mini 2019 - lai tạp đủ yếu tố từ các dòng iPad khác nhau

Trang web hướng dẫn tự sửa chữa iFixit mới đây đã mổ iPad mini 2019. Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên của iPad mini kể từ thế hệ thứ 4 ra đời tháng 9/2015, nên những người thích iPad cỡ nhỏ hẳn đã chờ đợi rất lâu. Nhìn bên ngoài, iPad mini đời 5 gần như không khác iPad mini 4. Ở phía sau, dấu hiệu nhận biết mini mới là tên phiên bản “A2133”. Khi đặt iPad mini và Air mới bên dưới máy chụp X quang, iFixit nhận xét thiết kế nội thất của 2 thiết bị này khác nhau hoàn toàn. iPad mini có cách sắp xếp linh kiện giống hệ mini cũ, trong khi iPad Air lại sắp xếp linh kiện giống iPad Pro 10,5 inch. Do vậy, mặc dù bề ngoài chỉ khác nhau kích thước, 2 chiếc iPad mới được dựa trên những phiên bản ở 2 phân khúc cách xa nhau. So với iPad mini 4, phiên bản mới vẫn sử dụng pin với dung lượng 19,32 Wh. Camera trước được nâng cấp lên 7 MP, và cảm biến ánh sáng cũng sử dụng phiên bản mới hỗ trợ công nghệ hiển thị TrueTone. iFixit cho rằng cụm camera trước giống hệt camera trên iPad Pro 10.5, là một nâng cấp đáng kể so với camera 1,2 MP trên iPad mini 4 dù kích thước vẫn như cũ. Micro của iPad mini mới đã được chuyển sang đặt ở phía trên, cạnh camera selfie, có lẽ để thu tiếng tốt hơn khi gọi điện thoại. iPad mini mới vẫn sử dụng cảm biến vân tay Touch ID. Cảm biến này được cố định với rất nhiều keo, do vậy khó thay thế hơn nhiều so với những chiếc iPhone gần đây. Bảng mạch của iPad mini mới xác nhận những thay đổi về cấu hình: vi xử lý Apple A12 Bionic, RAM 3 GB, Bluetooth 5, 4G LTE đời cao hơn và hỗ trợ eSIM. iFixit cho rằng iPad mini là sự kết hợp của nhiều thế hệ iPad trước: cách sắp xếp linh kiện giống mini cũ, hệ thống camera giống iPad Pro và thiết kế giống iPad Air mới. Quá trình mổ chiếc iPad mới được iFixit đánh giá là khá đơn giản so với đồ Apple, bởi nó sử dụng toàn ốc tiêu chuẩn. Dù vậy, việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện không hề dễ dàng bởi những thành phần như cổng Lighning hàn trực tiếp vào mạch, pin khó thay và sử dụng nhiều keo. Tổng kết lại, trang web này chỉ cho iPad mini mới 2/10 điểm về “khả năng sửa chữa trong tương lai”. Những thiết bị Apple thường có điểm thấp bởi cấu trúc sử dụng nhiều keo và các cổng kết nối hoặc linh kiện hàn chặt vào bo mạch.

