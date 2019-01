Meizu ra mắt siêu smartphone Zero khó dùng nhất thế giới

Meizu vừa ra mắt mẫu smartphone mới nhất của hãng với tên gọi Zero. Máy nổi bật với thiết kế Unibody 3D, không lỗ đầu tiên trên thế giới. Thân máy được hoàn thiện nguyên khối từ chất liệu gốm, không giắc cắm tai nghe, không loa, không có khe cắm thẻ SIM và không sở hữu phím bấm vật lý. Meizu Zero đã được trang bị nhiều công nghệ khác nhau để bù đắp các lỗ bị thiếu. Hãng tích hợp công nghệ mSound 2.0, cho phép phát âm thanh qua màn hình thay cho lỗ loa ngoài. Theo Forbes, công nghệ này được ứng dụng lần đầu trên chiếc Xiaomi Mi Mix tuy nhiên khi đó do hạn chế kỹ thuật, chất lượng âm thanh trên sản phẩm này chưa tốt. Meizu cho biết Zero đã sử dụng phiên bản mới cải tiến hơn cho chất lượng âm thanh to, rõ ràng. Thay thế cho cổng sạc, Meizu đã trang bị cho máy công nghệ sạc nhanh không dây 18 W. Meizu cũng triệt để loại bỏ khe cắm SIM vật lý truyền thống bằng cách sử dụng công nghệ eSIM trên sản phẩm này. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của công nghệ này là hiện chỉ hỗ trợ tại một số ít quốc gia. Meizu Zero sở hữu màn hình kích thước 5,99 inch, độ phân giải 1.080 x 2.340 pixel, tỷ lệ 19.5:9. Máy được trang bị bộ xử lý Snapdragon 845, dung lượng RAM tùy chọn 4/6 GB tương ứng với bộ nhớ trong 64/128 GB. Cụm camera kép có ống kính chính 20 MP và ống kính góc rộng 12 MP. Camera selfie có độ phân giải 20 MP. Máy hỗ trợ cảm biến vân tay trên màn hình và được cài đặt sẵn trên nền tảng FlymeOS do Meizu phát triển. Hiện tại, mức giá và ngày bán ra chính thức của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ. Forbes nhận định Meizu Zero sẽ là một chiếc điện thoại khó sử dụng với người dùng cơ bản và mang tính chất phô diễn công nghệ nhiều hơn.

