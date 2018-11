Mark Zuckerberg né tránh điều trần trước đại diện 7 quốc gia

Đầu tuần này, 7 quốc gia gồm Argentina, Brazil, Canada, Ireland, Latvia, Singapore và Vương quốc Anh đã chính thức yêu cầu ông Mark Zuckerberg, CEO của Facebook có mặt trong một phiên điều trần chung diễn ra tại Anh. Đại diện của các quốc gia bày tỏ sự lo ngại về việc thông tin sai lệch được chia sẻ tràn lan trên Facebook.



Dù vậy, Zuckerberg đã phúc đáp lại bằng một bức thư trong đó ông từ chối xuất hiện. Người có mặt tại buổi điều trần thay cho Zuckerberg là ông Richard Allan. Ông Allan, 52 tuổi, hiện là Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề về chính sách công, làm việc tại London. Ông Allan từng là một chính trị gia với nhiều năm làm việc trong Quốc hội Anh.

Trước khi bị yêu cầu điều trần trước 7 quốc gia, ông Zuckerberg từng xuất hiện trước Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu để điều trần. Ảnh: Getty.

Việc ông Zuckerberg né tránh xuất hiện có thể khiến tình hình phức tạp hơn cho Facebook. Tuần vừa qua là một tuần thảm họa của công ty này. Vào ngày thứ 6 (16/11), New York Times đăng tải bài viết chi tiết về cách hai lãnh đạo của Facebook bao gồm Zuckerberg và Sheryl Sandberg đối phó với khủng hoảng lộ dữ liệu người dùng, bị can thiệp từ Nga.



Ngay sau bài viết nói trên, những nhà quảng cáo hoạt động trên Facebook đã phản ứng bằng cách gọi hình thức kinh doanh của công ty này là “thất đức”. Nền tảng Facebook cũng liên tục gặp vấn đề, hoạt động chập chờn trên cả máy tính và điện thoại.

Cổ phiếu của Facebook liên tục mất giá sau khi bài báo của New York Times được đăng tải. Kể từ tháng 7/2018, Facebook đã bốc hơi 40% giá trị cổ phiếu.

Tình hình còn bi đát hơn với Facebook khi cổ phiếu của công ty liên tục mất giá trong tuần qua. Sau bài báo của NYT, cổ phiếu Facebook có một tuần lao dốc thảm hại.

Theo CNBC, với mức giảm này, cổ phiếu Facebook đang có giá thấp nhất trong 2 năm trở lại đây với giá 132 USD, quay về mốc cuối năm 2016. Từ khi lập kỷ lục vào tháng 7/2018, giá cổ phiếu Facebook đến nay đã giảm 40%.

Cũng trong tuần qua, 3 quốc gia là Brazil, Latvia và Singapore đồng loạt yêu cầu tham gia ủy ban điều trần Facebook, nâng tổng số quốc gia lên 8 (sau đó đại diện Australia đã rút khỏi ủy ban do không thể tham dự phiên điều trần tại Anh). Tổng dân số của 7 quốc gia lên tới 368 triệu người, trong đó Brazil là thị trường lớn nhất, còn Singapore là quốc gia quan trọng nhất tại Đông Nam Á với Facebook.

Đại diện của ủy ban cho biết họ đã chấp nhận việc ông Richard Allan sẽ xuất hiện thay cho ông Zuckerberg.

“Tuy nhiên Ủy ban vẫn tin rằng ông Mark Zuckerberg mới là người phù hợp để trả lời những câu hỏi quan trọng về dữ liệu riêng tư, an ninh và các vấn đề chia sẻ tin giả. Bài điều tra gần đây của New York Times càng khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng: Facebook đã xử lý thế nào với những vụ lộ dữ liệu gần đây, và vào thời điểm nào thì những lãnh đạo của họ mới biết được quy mô vụ can thiệp của Nga”, người đại diện này trả lời TechCrunch.