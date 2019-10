Mạng lưới khiêu dâm trẻ em bị lật tẩy từ giao dịch Bitcoin

Trong gần 3 năm, trang web Welcome To Video của Jong Woo Son, thanh niên 23 tuổi người Hàn Quốc tồn tại để làm vỏ bọc cho một mạng lưới những kẻ thường xuyên trao đổi video khiêu dâm của trẻ em.

Mạng lưới đó chỉ sụp đổ khi những điều tra viên lần theo dấu vết một giao dịch Bitcoin, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Giao dịch này đã hé lộ mạng lưới với hơn 1 triệu lượt tải video và hàng chục trẻ em bị lạm dụng. Theo DOJ, có tổng cộng 337 tội phạm từ 18 quốc gia đã bị bắt và kết án. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết 223 người trong số này là người Hàn Quốc. Trang web Welcome to Video đóng cửa sau khi những kẻ đứng đầu bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Những người tham gia Welcome To Video từng cho rằng darknet, thế giới ngầm của web sẽ bảo vệ chúng khỏi pháp luật. Tuy nhiên, đồng Bitcoin và công nghệ blockchain hóa ra không bảo mật như những kẻ này nghĩ.

Mạng lưới khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới bị lật tẩy

Theo DOJ, Welcome to Video bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2015. Đây là trang web cho phép thành viên tải về các video khi họ trả tiền bằng Bitcoin, hoặc đóng góp video của mình. Trang web này tập trung vào các video khiêu dâm trẻ em, thậm chí còn ghi rõ "không tải phim người lớn".

Dù đã xuất hiện gần 10 năm, Bitcoin vẫn không trở thành đơn vị thanh toán phổ biến trên mạng. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa này lại được sử dụng rất nhiều trong những giao dịch trái pháp luật như mua bán video khiêu dâm trẻ em. Welcome To Video là một trong những website đầu tiên kiếm tiền từ nội dung khiêu dâm trẻ em và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

Dark web được coi như tầng sâu nhất của web, nơi diễn ra nhiều giao dịch bất hợp pháp. Ảnh: Tech Insider.

Với bản chất là một đồng tiền mã hóa phi tập trung, không một công ty hoặc ngân hàng nào thực sự kiểm soát các giao dịch, Bitcoin được trữ trong các ví điện tử, người dùng có thể tạo mà không cần phải xác nhận danh tính.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2018, Welcome To Video đã ghi nhận 7.300 giao dịch, thu về 420 Bitcoin với lượng người dùng chủ yếu từ Mỹ, Anh và Hàn Quốc. Tổng giá trị giao dịch tương đương 370.000 USD.

Là một trang web hoạt động trên nền darknet, không thể truy cập Welcome To Video từ những trình duyệt phổ biến như Google Chrome hay Safari. Người dùng sẽ phải tải trình duyệt cho phép duyệt deepweb như Tor, với hàng loạt lớp bảo mật để bảo vệ địa chỉ IP của thiết bị.

Tuy nhiên, những nhà chức trách đã tìm được địa chỉ IP của kẻ đứng đầu Welcome To Video theo cách không thể đơn giản hơn. Tháng 9/2017, khi truy cập Welcome To Video, họ bấm chuột phải là chọn "xem nguồn trang", tùy chọn cho phép hiển thị các đoạn mã công khai của một trang web.

Tùy chọn này hiện ra một địa chỉ IP không mã hóa. Một tháng sau, nhóm điều tra bắt gặp một địa chỉ IP khác, cả hai cùng dẫn tới một khu dân cư ở Hàn Quốc.

Cùng lúc đó, họ tiến hành một cuộc điều tra bằng cách nhiều lần gửi Bitcoin về ví điện tử đăng trên Welcome To Video. Lượng tiền mã hóa này sau đó được chuyển tiếp tới một tài khoản khác, đăng ký bằng tên của Jong Woo Son và có số điện thoại, email của người này.

Từ những giao dịch Bitcoin, cảnh sát đã lần ra kẻ đứng sau trang web khiêu dâm trẻ em. Ảnh: CNN.

Tháng 3/2018, lực lượng điều tra đã khám nhà của Son và tìm thấy máy chủ của Welcome To Video trong phòng ngủ của hắn. Tổng cộng 8 TB dữ liệu, bao gồm 250.000 video tấn công tình dục được thu giữ tại hiện trường. Theo Cơ quan tìm kiếm và giải cứu trẻ em của Mỹ, có khoảng 45% trong số video này "chưa từng xuất hiện hoặc được biết đến".

Từ chủ trang web Welcome To Video, những nhà điều tra đã lần ra thêm các manh mỗi khác.

"Những vụ việc như thế này thường có sự hợp tác của rất nhiều người. Những mắt xích yếu nhất sẽ hé lộ cả bọn", luật sư Urszula McCormack, chuyên gia về công nghệ blockchain nhận định.

Từ dữ liệu thu thập được, những nhà điều tra đã tìm ra hàng trăm người dùng của Welcome To Video, sinh sống tại 18 quốc gia.

Phiên tòa xét xử Son ở Hàn Quốc kết thúc vào tháng 5 với bản án 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, tên này còn bị truy tố tại Mỹ với nhiều tội danh liên quan đến khiêu dâm trẻ em, và có thể nhận mức án tù tới 30 năm nếu bị dẫn độ tới Mỹ.

Kẽ hở của đồng tiền ẩn danh

Bitcoin thường được coi là phương tiện thanh toán bảo mật do tính phi tập trung, nhưng thực tế nó vẫn để lại những manh mối. Mọi giao dịch Bitcoin đều được ghi vào danh mục lưu trữ gọi là "sổ cái". Từ sổ cái, có thể lần theo những hành vi của một chủ ví điện tử dù không biết người đó là ai.

Tại Mỹ, luật quy định những sàn giao dịch tiền điện tử đều phải xác minh tên tuổi của khách hàng. Nhiều nước phát triển khác cũng đang xây dựng luật tương tự.

Mọi giao dịch Bitcoin đều được lưu lại trên "sổ cái", danh mục lưu trữ vĩnh viễn. Ảnh: Trade's DNA.

Do vậy, giao dịch Bitcoin không được coi là giao dịch vô danh, thay vào đó chỉ là khuyết danh. Đối với các cơ quan điều tra, việc theo dõi các giao dịch không khó. Điều khó nhất, theo nhà phân tích Yihao Lim của công ty bảo mật FireEye, là kết nối các giao dịch trên mạng với một người cụ thể.

Bà Urszula McCormack cho biết những công cụ phân tích giao dịch Bitcoin hiện nay đem lại kết quả rất chuẩn xác dựa trên các khuôn mẫu của giao dịch.

"Trước đây, mọi người không nghĩ có thể tìm ra người mua bán Bitcoin. Nhiều người đến giờ vẫn không biết rằng các công cụ hiện đại có thể thu thập nhiều thông tin như thế nào dựa trên các khuôn mẫu", bà McCormack chia sẻ.

Năm 2015, vụ án "chợ đen" lớn nhất trên darknet là Silk Road được đem ra xét xử. Tài liệu vụ án cho thấy đơn vị điều tra đã theo dõi hàng triệu USD giao dịch qua Bitcoin trên laptop của Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road.

Nhiều tội phạm mạng giờ đây chuyển sang các loại tiền mã hóa khác. Tuy nhiên, những giao dịch từng thực hiện với Bitcoin sẽ mãi mãi được lưu lại sổ cái, và ông Lim nhận định sẽ còn nhiều người dùng Welcome To Video sa lưới pháp luật trong thời gian tới.

"Trẻ em là đối tượng dễ bị lợi dụng nhất. Cáo trạng này gửi thông điệp tới tội phạm rằng dù công nghệ phức tạp hay mạng lưới rộng như thế nào, những kẻ xâm phạm trẻ em sẽ không bao giờ được bỏ qua trên đất Mỹ", đại diện cục điều tra thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Mỹ cho biết.