Lý do nên mua iPhone 8 thay vì iPhone X

iPhone 8 nhẹ hơn iPhone X hoặc XS: Theo Apple, iPhone 8 có trọng lượng 148 gram, trong khi iPhone X có trọng lượng 174 gram - tương đương khoảng 17% và iPhone XS nặng hơn một chút với 177 gram. Với việc sử dụng hàng ngày, sự khác biệt về trọng lượng này là rất đáng kể và tất nhiên iPhone 8 với trọng lượng nhẹ hơn sẽ mang lại cảm giác sử dụng thoải mái hơn. Touch ID cũng tốt như Face ID: Sự khác biệt lớn khác giữa hai thiết bị chính là chiếc điện thoại đắt tiền hơn iPhone X sử dụng chức năng bảo mật nhận diện khuôn mặt Face ID của Apple để mở khóa điện thoại. Thực tế thì chức năng Face ID có độ bảo mật cao, sử dụng dễ dàng nhưng làm việc chưa thật sự hiệu quả khi sử dụng ở điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên cảm biến vân tay khiêm tốn trên iPhone 8 vẫn không hề thua kém về mức độ bảo mật, đặc biệt là có thể sử dụng ở bất kỳ điều kiện môi trường ánh sáng nào mà không bị ảnh hưởng, điều mà Face ID trên iPhone X không thể đạt được. Vì vậy đây không phải là lý do để chúng ta sẵn sàng chi thêm tiền cho chức năng bảo mật quét khuôn mặt trên chiếc iPhone mới. iPhone 8 cũng nhanh như iPhone X và có thể chạy tất cả các ứng dụng tương tự: Không thể phủ nhận iPhone X là một chiếc điện thoại mạnh mẽ, nhưng iPhone 8 cũng không hề thua kém, vì Apple đều trang bị cho cả hai máy con chip A11. Vì cả hai đều chạy chung một phiên bản hệ điều hành iOS nên iPhone 8 có thể tải xuống và chạy tất cả các ứng dụng giống như iPhone X hoặc XS mà không có sự khác biệt nào. Người dùng iPhone 8 chỉ bỏ lỡ một vài tính năng liên quan đến camera như chế độ Animoji và chụp ảnh chân dung (có sẵn trên 8 Plus), nhưng rõ ràng đây không phải là tính năng quyết định đến cách sử dụng điện thoại hàng ngày. Không cần phải có một màn hình lớn như trên iPhone X: Mặc dù các nhà thiết kế của Apple luôn hướng tới tiêu chuẩn thiết kế màn hình tràn viền, tuy nhiên thực tế tiêu chuẩn này chủ yếu hướng tới nhu cầu xem phim, chơi game. Còn các tác vụ khác như khi sử dụng bàn phím trên iPhone X thì toàn bộ phần dưới cùng của điện thoại chỉ hiển thị màu xám, tương tự như cách mà iPhone 8 sử dụng. Và trên hết, sẽ có một phần nội dung bị che khuất bởi thiết kế tai thỏ lớn và nhìn hơi thô trên iPhone X, gây cảm giác khó chịu và điều này sẽ không xảy ra khi sử dụng iPhone 8. iPhone X có thời lượng pin tốt hơn: Có một cải tiến quan trọng trên iPhone X so với iPhone 8 mà người dùng phải ghi nhận và là tính năng rất đáng giá đó là thời lượng pin. Chiếc iPhone mới hơn đi kèm viên pin dung lượng 2.716 mAh, đó là cao hơn so với mức 1.821 mAh trên iPhone 8. Theo Apple thì iPhone X có thời lượng pin dài hơn iPhone 7 (và iPhone 8) khoảng 2 giờ, do viên pin có dung lượng lớn hơn đáng kể. Kể cả trải nghiệm thực tế thì thực tế thời lượng pin của iPhone 8 đúng là không bằng so với iPhone X. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, cả iPhone X và iPhone 8 đều hỗ trợ sạc nhanh 15W khi chỉ cần 30 phút là sạc đầy 50% dung lượng pin và tất nhiên vẫn hỗ trợ sạc không dây tiên tiến. iPhone 8 sẽ không có ống kính zoom ở mặt sau của iPhone X: Chiếc iPhone X được trang bị hệ thống camera kép với camera chính 12MP, khẩu độ f/1.8 ống kính góc rộng kết hợp ống kính tele 12MP khẩu độ f/2.4, trong đó ống kính thứ 2 cho tiêu cự tương đương 56 mm trên máy full-frame. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh đối tượng gần hơn khi hỗ trợ zoom quang học 2x. Mặc dù chỉ có camera đơn nhưng camera ở mặt sau của iPhone 8 vẫn sở hữu phần cứng giống hệt camera chính của iPhone X, do đó trải nghiệm chụp hình với chất lượng vẫn rất ấn tượng. Giá bán có phải là yếu tố quyết định: Hiện tại iPhone 8 đang có giá bán 16,99 triệu đồng chính hãng, đó là thấp hơn đáng kể so với mức 22,99 triệu của iPhone X, cả hai đều là mức giá của phiên bản bộ nhớ trong 64GB. Trong khi đó iPhone Xr có giá 19,99 triệu đồng vẫn cao hơn iPhone 8, đi kèm hệ thống bảo mật Face ID và thời lượng pin tốt hơn, nhưng máy sẽ không có ống kính zoom. Không thể phủ nhận thực tế chiếc iPhone X hoặc Xr mới hơn có giá cao hơn sẽ đi kèm tính năng tiên tiến hơn. Nhưng rõ ràng với nhu cầu sử dụng của hầu hết người dùng thì iPhone 8 vẫn rất đủ dùng, không mang đến trải nghiệm khác biệt đáng kể so với chiếc iPhone mới, trong khi mức giá thấp hơn đáng kể.

iPhone 8 nhẹ hơn iPhone X hoặc XS: Theo Apple, iPhone 8 có trọng lượng 148 gram, trong khi iPhone X có trọng lượng 174 gram - tương đương khoảng 17% và iPhone XS nặng hơn một chút với 177 gram. Với việc sử dụng hàng ngày, sự khác biệt về trọng lượng này là rất đáng kể và tất nhiên iPhone 8 với trọng lượng nhẹ hơn sẽ mang lại cảm giác sử dụng thoải mái hơn. Touch ID cũng tốt như Face ID: Sự khác biệt lớn khác giữa hai thiết bị chính là chiếc điện thoại đắt tiền hơn iPhone X sử dụng chức năng bảo mật nhận diện khuôn mặt Face ID của Apple để mở khóa điện thoại. Thực tế thì chức năng Face ID có độ bảo mật cao, sử dụng dễ dàng nhưng làm việc chưa thật sự hiệu quả khi sử dụng ở điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên cảm biến vân tay khiêm tốn trên iPhone 8 vẫn không hề thua kém về mức độ bảo mật, đặc biệt là có thể sử dụng ở bất kỳ điều kiện môi trường ánh sáng nào mà không bị ảnh hưởng, điều mà Face ID trên iPhone X không thể đạt được. Vì vậy đây không phải là lý do để chúng ta sẵn sàng chi thêm tiền cho chức năng bảo mật quét khuôn mặt trên chiếc iPhone mới. iPhone 8 cũng nhanh như iPhone X và có thể chạy tất cả các ứng dụng tương tự: Không thể phủ nhận iPhone X là một chiếc điện thoại mạnh mẽ, nhưng iPhone 8 cũng không hề thua kém, vì Apple đều trang bị cho cả hai máy con chip A11. Vì cả hai đều chạy chung một phiên bản hệ điều hành iOS nên iPhone 8 có thể tải xuống và chạy tất cả các ứng dụng giống như iPhone X hoặc XS mà không có sự khác biệt nào. Người dùng iPhone 8 chỉ bỏ lỡ một vài tính năng liên quan đến camera như chế độ Animoji và chụp ảnh chân dung (có sẵn trên 8 Plus), nhưng rõ ràng đây không phải là tính năng quyết định đến cách sử dụng điện thoại hàng ngày. Không cần phải có một màn hình lớn như trên iPhone X: Mặc dù các nhà thiết kế của Apple luôn hướng tới tiêu chuẩn thiết kế màn hình tràn viền, tuy nhiên thực tế tiêu chuẩn này chủ yếu hướng tới nhu cầu xem phim, chơi game. Còn các tác vụ khác như khi sử dụng bàn phím trên iPhone X thì toàn bộ phần dưới cùng của điện thoại chỉ hiển thị màu xám, tương tự như cách mà iPhone 8 sử dụng. Và trên hết, sẽ có một phần nội dung bị che khuất bởi thiết kế tai thỏ lớn và nhìn hơi thô trên iPhone X, gây cảm giác khó chịu và điều này sẽ không xảy ra khi sử dụng iPhone 8. iPhone X có thời lượng pin tốt hơn: Có một cải tiến quan trọng trên iPhone X so với iPhone 8 mà người dùng phải ghi nhận và là tính năng rất đáng giá đó là thời lượng pin. Chiếc iPhone mới hơn đi kèm viên pin dung lượng 2.716 mAh, đó là cao hơn so với mức 1.821 mAh trên iPhone 8. Theo Apple thì iPhone X có thời lượng pin dài hơn iPhone 7 (và iPhone 8) khoảng 2 giờ, do viên pin có dung lượng lớn hơn đáng kể. Kể cả trải nghiệm thực tế thì thực tế thời lượng pin của iPhone 8 đúng là không bằng so với iPhone X. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, cả iPhone X và iPhone 8 đều hỗ trợ sạc nhanh 15W khi chỉ cần 30 phút là sạc đầy 50% dung lượng pin và tất nhiên vẫn hỗ trợ sạc không dây tiên tiến. iPhone 8 sẽ không có ống kính zoom ở mặt sau của iPhone X: Chiếc iPhone X được trang bị hệ thống camera kép với camera chính 12MP, khẩu độ f/1.8 ống kính góc rộng kết hợp ống kính tele 12MP khẩu độ f/2.4, trong đó ống kính thứ 2 cho tiêu cự tương đương 56 mm trên máy full-frame. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh đối tượng gần hơn khi hỗ trợ zoom quang học 2x. Mặc dù chỉ có camera đơn nhưng camera ở mặt sau của iPhone 8 vẫn sở hữu phần cứng giống hệt camera chính của iPhone X, do đó trải nghiệm chụp hình với chất lượng vẫn rất ấn tượng. Giá bán có phải là yếu tố quyết định: Hiện tại iPhone 8 đang có giá bán 16,99 triệu đồng chính hãng, đó là thấp hơn đáng kể so với mức 22,99 triệu của iPhone X, cả hai đều là mức giá của phiên bản bộ nhớ trong 64GB. Trong khi đó iPhone Xr có giá 19,99 triệu đồng vẫn cao hơn iPhone 8, đi kèm hệ thống bảo mật Face ID và thời lượng pin tốt hơn, nhưng máy sẽ không có ống kính zoom. Không thể phủ nhận thực tế chiếc iPhone X hoặc Xr mới hơn có giá cao hơn sẽ đi kèm tính năng tiên tiến hơn. Nhưng rõ ràng với nhu cầu sử dụng của hầu hết người dùng thì iPhone 8 vẫn rất đủ dùng, không mang đến trải nghiệm khác biệt đáng kể so với chiếc iPhone mới, trong khi mức giá thấp hơn đáng kể.