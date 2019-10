Loạt smartphone tầm trung vừa ra mắt tại Việt Nam

Mẫu smartphone tầm trung mới Vivo V17 Pro được giới thiệu tại Việt Nam vào đầu tháng 10 với giá 10 triệu đồng. Đây là smartphone đầu tiên sở hữu hệ thống camera selfie kép trượt 32 MP và 8 MP. Thiết bị có màn hình tràn viền 6,44 inch, Full HD. Hệ thống 4 camera sau của V17 Pro bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 camera 2 MP. Điểm yếu của máy đến từ cấu hình thấp hơn các smartphone khác trong phân khúc. Cụ thể, V17 Pro dùng chip Snapdragon 675, trong khi Xiaomi Mi 9 sở hữu vi xử lý Snapdragon 855. Bên cạnh đó, máy cũng không được trang bị sạc siêu nhanh 50 W như Oppo R17 Pro. Realme ra mắt mẫu 5 Pro tại Việt Nam vào ngày 3/10 với giá từ 6 triệu đồng. Máy nổi bật nhờ hệ thống 4 camera sau bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 camera phụ 2 MP. Bên cạnh đó, sản phẩm sở hữu viên pin 4.035 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0 qua cổng USB-C. Realme 5 Pro có màn hình 6,3 inch, độ phân giải Full HD, phần viền đen khá dày. Nokia 7.2 lên kệ tại Việt Nam vào cuối tháng 9, giá 6,2 triệu đồng. So với các đối thủ trong phân khúc, model này nổi bật hơn nhờ thiết kế cụm 3 camera trong hình tròn, mặt lưng kính được làm mờ, ít bám mồ hôi và vân tay. Hệ thống 3 camera sau của máy gồm camera chính 48 MP, camera góc rộng 118 độ 8 MP và camera tele 5 MP. Cả 3 ống kính đều do Zeiss phát triển. Cấu hình của Nokia 7.2 bao gồm chip Snapdragon 660, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 512 GB. Máy có viên pin dung lượng 3.500 mAh, tích hợp sạc nhanh 10 W qua cổng USB-C. Model này được chạy trên nền Android 9, HMD Global cam kết sẽ tung ra các bản cập nhật Android 10 trong thời gian sớm nhất. Oppo A9 2020 được bán ra tại Việt Nam vào tháng 9 với giá 7 triệu đồng. Thiết bị có màn hình lớn 6,5 inch nhưng độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+. Model này có 4 camera sau bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 camera 2 MP. Sản phẩm sở hữu viên pin có dung lượng 5.000 mAh, chip Snapdragon 655 và RAM 8 GB. Galaxy A50s có giá 7,8 triệu đồng, được bán ra tại Việt Nam vào giữa tháng 9. Model này nổi bật nhờ thiết kế mặt lưng có các hoạ tiết to bản, cảm biến vân tay trên màn hình. Máy được trang bị 3 camera sau bao gồm 48 MP, 8 MP và 5 MP. Bên cạnh đó, camera selfie của sản phẩm cũng được nâng cấp lên 32 MP, khẩu độ f/2.0. Huawei ra mắt Nova 5T tại Việt Nam vào giữa tháng 9 với giá 9 triệu đồng. Đây là mẫu điện thoại cuối cùng của hãng có dịch vụ Google. Điểm nổi bật của máy đến từ màn hình đục lỗ chứa camera selfie 32 MP. Sản phẩm được trang bị chipset mới nhất của Huawei Kirin 980, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB. Nova 5T có 4 camera sau gồm 48 MP, 16 MP, 2 MP và 2 MP.

Mẫu smartphone tầm trung mới Vivo V17 Pro được giới thiệu tại Việt Nam vào đầu tháng 10 với giá 10 triệu đồng. Đây là smartphone đầu tiên sở hữu hệ thống camera selfie kép trượt 32 MP và 8 MP. Thiết bị có màn hình tràn viền 6,44 inch, Full HD. Hệ thống 4 camera sau của V17 Pro bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 camera 2 MP. Điểm yếu của máy đến từ cấu hình thấp hơn các smartphone khác trong phân khúc. Cụ thể, V17 Pro dùng chip Snapdragon 675, trong khi Xiaomi Mi 9 sở hữu vi xử lý Snapdragon 855. Bên cạnh đó, máy cũng không được trang bị sạc siêu nhanh 50 W như Oppo R17 Pro. Realme ra mắt mẫu 5 Pro tại Việt Nam vào ngày 3/10 với giá từ 6 triệu đồng. Máy nổi bật nhờ hệ thống 4 camera sau bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 camera phụ 2 MP. Bên cạnh đó, sản phẩm sở hữu viên pin 4.035 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0 qua cổng USB-C. Realme 5 Pro có màn hình 6,3 inch, độ phân giải Full HD, phần viền đen khá dày. Nokia 7.2 lên kệ tại Việt Nam vào cuối tháng 9, giá 6,2 triệu đồng. So với các đối thủ trong phân khúc, model này nổi bật hơn nhờ thiết kế cụm 3 camera trong hình tròn, mặt lưng kính được làm mờ, ít bám mồ hôi và vân tay. Hệ thống 3 camera sau của máy gồm camera chính 48 MP, camera góc rộng 118 độ 8 MP và camera tele 5 MP. Cả 3 ống kính đều do Zeiss phát triển. Cấu hình của Nokia 7.2 bao gồm chip Snapdragon 660, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 512 GB. Máy có viên pin dung lượng 3.500 mAh, tích hợp sạc nhanh 10 W qua cổng USB-C. Model này được chạy trên nền Android 9, HMD Global cam kết sẽ tung ra các bản cập nhật Android 10 trong thời gian sớm nhất. Oppo A9 2020 được bán ra tại Việt Nam vào tháng 9 với giá 7 triệu đồng. Thiết bị có màn hình lớn 6,5 inch nhưng độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+. Model này có 4 camera sau bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 camera 2 MP. Sản phẩm sở hữu viên pin có dung lượng 5.000 mAh, chip Snapdragon 655 và RAM 8 GB. Galaxy A50s có giá 7,8 triệu đồng, được bán ra tại Việt Nam vào giữa tháng 9. Model này nổi bật nhờ thiết kế mặt lưng có các hoạ tiết to bản, cảm biến vân tay trên màn hình. Máy được trang bị 3 camera sau bao gồm 48 MP, 8 MP và 5 MP. Bên cạnh đó, camera selfie của sản phẩm cũng được nâng cấp lên 32 MP, khẩu độ f/2.0. Huawei ra mắt Nova 5T tại Việt Nam vào giữa tháng 9 với giá 9 triệu đồng. Đây là mẫu điện thoại cuối cùng của hãng có dịch vụ Google. Điểm nổi bật của máy đến từ màn hình đục lỗ chứa camera selfie 32 MP. Sản phẩm được trang bị chipset mới nhất của Huawei Kirin 980, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB. Nova 5T có 4 camera sau gồm 48 MP, 16 MP, 2 MP và 2 MP.