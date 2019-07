Loạt smartphone mới vừa bán ra tại Việt Nam có gì?

Samsung Galaxy S10+ Park Hang-seo Limited Edition (24 triệu đồng) - Đây là phiên bản giới hạn dành cho người hâm mộ bóng đá được thiết kế độc quyền cho thị trường Việt Nam. Bộ sản phẩm bao gồm điện thoại Samsung Galaxy S10+, ốp lưng có hình ảnh và chữ ký của HLV Park Hang-seo cùng pin sạc dự phòng dung lượng 10.000 mAh. Máy cũng được trang bị giao diện hoàn toàn mới. Bộ icon, thanh thông báo, các ứng dụng mặc định của Galaxy S10+ đều được chuyển đổi thành thiết kế đặc trưng. Oppo Reno 10x Zoom Edition (21 triệu đồng) - Máy có thiết kế camera trượt “vây cá mập” khá độc đáo so với phần lớn smartphone hiện nay. Camera này hỗ trợ người dùng mở khóa nhận dạng khuôn mặt và cũng có tính năng bảo vệ khi rơi tự do. Điểm nổi bật nhất trên chiếc máy này nằm ở cụm camera hỗ trợ zoom 10x. So với phiên bản tiêu chuẩn, máy được bổ sung thêm khả năng lấy nét bằng lazer, giúp lấy nét nhanh và chính xác hơn trong các điều kiện thiếu sáng. Asus Zenfone 6 (12,5 triệu đồng) - Máy có thiết kế tương tự mẫu Oppo N1 với cụm camera sau hỗ trợ xoay lật ra phía trước. Điều này cho phép máy tối ưu không gian hiển thị mặt trước. Cụm camera kép của máy gồm ống kính chính 48 MP và ống kính góc siêu rộng 13 MP. Hệ thống camera này đồng thời đảm nhận nhiệm vụ của camera selfie khi xoay lật về phía trước. Hiện tại, sản phẩm chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, người dùng chỉ có thể tiếp cận thông qua một số cửa hàng xách tay. Xiaomi Mi CC9 (7 triệu đồng) - Sau khi mua lại Meitu, Xiaomi đã giới thiệu dòng Mi CC9 hướng đến người dùng thích selfie. Máy có ngoại hình tương tự mẫu Mi 9 ra mắt trước đó với mặt lưng kính gradient và màn hình giọt nước. Mi CC9 có camera selfie 32 MP, tích hợp AI hỗ trợ làm đẹp nhiều cấp độ, cùng bộ lọc màu đa dạng. Sản phẩm này hiện chỉ được bán ra thông qua một số cửa hàng xách tay. Realme 3 Pro (6,5 triệu đồng) - Realme 3 Pro được trang bị bộ xử lý Snapdragon 710, dung lượng RAM tùy chọn 4/6 GB tương ứng với bộ nhớ trong 64/128 GB. Camera selfie có độ phân giải 25 MP, tích hợp AI cùng nhiều chế độ làm đẹp. Người dùng có thể tùy chọn các cấp độ làm mịn da, thu gọn khuôn mặt, làm to mắt,... tùy theo sở thích. Điểm trừ của sản phẩm nằm ở mặt lưng nhựa giả kính dễ trầy xước và bám lại nhiều dấu vân tay.Huawei Y9 Prime 2019 (6,5 triệu đồng) - Đây là smartphone đầu tiên của Huawei được trang bị camera selfie trượt, giúp tối ưu không gian hiển thị mặt trước. Camera trượt của máy được trang bị hệ thống bảo vệ thông minh, sẽ tự động đóng camera vào khi phát hiện điện thoại rơi. Máy được trang bị chip Kirin 710F, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB và viên pin dung lượng 4.000 mAh. Điểm hạn chế là mặt lưng hoàn thiện bằng chất liệu nhựa thay vì kính như một số đối thủ. Nokia 2.2 (2,3 triệu đồng) - Đây là mẫu smartphone giá rẻ vừa được HMD Global bán ra tại Việt Nam. Máy có màn hình dạng giọt nước, kích thước 5,71 inch, độ phân giải HD+. Nokia 2.2 được trang bị bộ xử lý Mediatek MT6761, 2 GB RAM, 16 GB bộ nhớ trong, cùng viên pin 3.000 mAh. Máy hướng tới đối tượng người dùng cơ bản, không sử dụng các tác vụ nặng như chơi game. Nokia 2.2 cũng nằm trong dự án Android One, điều này cho phép máy có thể được cập nhật hệ điều hành nhanh hơn. Ảnh: Deccan Herald.

