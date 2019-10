Loạt khẩu trang lọc bụi mịn tốt bán tại Việt Nam

Khẩu trang lọc bụi mịn 3M xuất xứ từ Mỹ và có giá bán 50.000-100.000 đồng. Sản phẩm được làm bằng vải than hoạt tính, khả năng lọc được bụi, khói, vi khuẩn khoảng 95%. Khẩu trang 3M có hình dáng phù hợp đảm bảo độ kín. Tuy nhiên, sản phẩm có kiểu dáng không quá thời trang. Ảnh: Safety. Xiaomi AirPOP được bán với giá 69.000 đồng. Khẩu trang có 4 lớp, ngăn được những loại bụi có kích thước siêu nhỏ như PM2.5. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có van xoay để thoát khí và hơi nóng, tránh tình trạng mắt kính bị mờ khi người dùng mang khẩu trang. Ảnh: Xiaomi. Cambridge Mask Co là mẫu khẩu trang sử dụng công nghệ lọc của Bộ Quốc Phòng Anh, giúp loại bỏ gần 100% các hạt bụi siêu mịn, khí độc, vi khuẩn và virus gây hại cho sức khoẻ con người. Sản phẩm có giá 390.000 đồng. Ảnh: Cambridge Mask Co. Airphin là thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Khẩu trang có thể lọc hơn 95% các hạt bụi mịn với kích cỡ dưới 2.5 µm. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có lớp lọc UPF 50+ bảo vệ da khỏi tia cực tím. Airphin có nhiều màu sắc trẻ trung như xanh lá, hồng, vàng, giá bán từ 50.000 đồng. Ảnh: Airphin. Những mẫu khẩu trang Vogmask có thiết kế bắt mắt và giá từ 811.000 đồng, cao hơn so với các đối thủ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn N99 (có thể lọc 99% những hạt bụi siêu mịn, phấn hoa, vi khuẩn…). Khẩu trang Vogmask có thể tái sử dụng được nhiều lần. Ảnh: Vogmask. Pitta là thương hiệu khẩu trang của Nhật, có giá bán từ 66.000 đồng. Sản phẩm này được làm từ chất liệu Polyurethane mềm mịn, có độ co giãn tốt. Khẩu trang có thể lọc vi khuẩn đến 2.5 µm cũng như chống tia UV, ngăn ngừa bệnh về da và ung thư da. Ảnh: Pitta. NeoMask là thương hiệu khẩu trang Việt Nam. Sản phẩm có 4 lớp bao gồm, lớp vải chính, một lớp lọc bụi cao cấp, một lớp than hoạt tính và lớp vải thấm mồ hôi. NeoMask đạt tiêu chuẩn N95, lọc được mùi hôi, hóa chất, khói bụi 95%. Bên cạnh đó, người dùng có thể rửa hay giặt khẩu trang để sử dụng lại nhiều lần từ 1-3 tháng. NeoMask có giá 32.000 đồng. Ảnh: NeoMask.

