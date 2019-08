Loạt iPod và Apple Watch giá rẻ tràn về Việt Nam

Theo chủ cửa hàng, các mẫu iPod này được bán chạy trong thời gian gần đây do có mức giá rẻ. “Tháng trước mình nhập khoảng 1 nghìn máy nhưng hiện tại còn khoảng 150 cái. Những mẫu iPod đều được sản xuất bởi Apple, bạn có thể kiểm tra số IMEI trên cả website của hãng”, chủ cửa hàng cho biết.

iPod Shuffle Gen 2 đang được rao bán với giá 250.000 đồng.

Dù được quảng cáo là như mới, đẹp nhưng thực tế các mẫu iPod này vẫn có tình trạng bị trầy, xước nhẹ. Ở phía sau máy được dán chiếc tem có dòng chữ Refurbished.

Refurbished (hàng tân trang) là dạng hàng hóa trầy xước vỏ ngoài do vận chuyển, hoặc từng trưng bày... được trả lại nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo chất lượng, đóng gói và sau đó bán lại ra thị trường. Hàng Refurbished thường có giá bán thấp hơn so với hàng mới 100% (brand new).

iPod cũ rất dễ bị hỏng, lỗi pin

Tuy nhiên, thực tế các model được cho là hàng Refurbished này chỉ được bảo vệ bằng một bao ni lông và không có bất cứ hộp theo máy. Mức giá này chỉ bao gồm iPod, người dùng phải trả thêm tiền để mua cáp.

Các mẫu iPod giá rẻ được quảng cáo là hàng Refurbished.

“Mình có thấy những bài đăng về các mẫu iPod giá rẻ trên Facebook nhưng thấy sản phẩm khá cũ. Thêm vào đó chế độ bảo hành của máy có 3 ngày, nếu sau đó bị hỏng thì không biết phải sửa ở đâu, nên mình đã không mua”, anh Lê Hoài (quận Phú Nhuận, TP.HCM) nói.

“Các mẫu iPod này rất cũ và mình đã không bán từ khá lâu. Chất lượng của các sản phẩm đều thấp và chủ yếu được nhập từ Trung Quốc”, một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Tiểu La (quận 10, TP.HCM) chia sẻ.

Chủ cửa hàng này cho biết thêm, các sản phẩm iPod cũ rất dễ bị hỏng, lỗi pin và ổ cứng. Nên tốt nhất, người dùng không nên mua các sản phẩm này. Hiện tại, bạn có thể chọn mua mẫu iPod Touch 5 với mức giá khoảng 1,2 triệu đồng. Đây là model được ra mắt trong năm 2012, có chất lượng tốt hơn các sản phẩm đang được rao bán trên mạng.

Apple Watch giá 2 triệu đồng

Thời gian gần đây, nhiều phiên bản Apple Watch đời cũ được các dân buôn chào bán với mức giá rẻ, chênh lệch 1-3 triệu đồng so với giá bán trung bình trên thị trường. Chúng thường được bán ra không kèm theo hộp hay bất cứ phụ kiện nào.

Theo đó, phiên bản Apple Watch Series 1 được chào bán với giá khoảng 2 triệu đồng, trong khi đó Series 3 có giá 3,6 triệu đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức giá 3,5 triệu đồng và 6 triệu đồng đa số cửa hàng hiện bán.