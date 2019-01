LG G8 xịn hơn Galaxy S10, dùng màn hình làm loa cho điện thoại

Công nghệ truyền âm qua màn hình mới do LG phát triển được biết đến với tên gọi là Sound on Display (SoD). Đây cũng là công nghệ mà Samsung đang theo đuổi. Hồi giữa năm 2018, Samsung từng gây ấn tượng mạnh khi sớm trình diễn công nghệ này. Do đó, người ta đang mong chờ công nghệ mới sẽ xuất hiện trên Galaxy S10 cùng sự xuất hiện của màn hình đục lỗ.

Công nghệ mà Samsung phát triển sẽ giúp loại bỏ chi tiết loa ở mặt trước, góp phần tăng diện tích của màn hình. Mặc dù vậy, nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn phải duy trì một loa ngoài ở cạnh bên để phục vụ các tính năng khác ngoài loa thoại.

Khác với Samsung vốn chỉ thay thế loa thoại, công nghệ truyền âm qua màn hình của LG giúp hãng này có thể loại bỏ hoàn toàn cụm loa ngoài của smartphone.

Theo Phonearena, công nghệ SoD mà LG phát triển sẽ vượt trội hơn Samsung do họ không cần tới sự xuất hiện của loa ngoài. Thay vào đó, chính màn hình điện thoại sẽ trở thành loa ngoài của máy. Điều này giúp LG không chỉ tiết kiệm được diện tích phần mặt trước mà còn tạo ra những đột phá về thiết kế. LG cũng quyết định sẽ áp dụng công nghệ này lên chiếc điện thoại sắp tới là LG G8 .

Có thể thấy, không phải Mỹ mà các nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc mới đang đi đầu về sự đột phá cho ngành công nghiệp smartphone toàn cầu.