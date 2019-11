Laptop Pixel đắt đỏ, kém tính năng và cầm chắc thất bại

Nếu phải chọn ra một trong những dòng sản phẩm khó hiểu nhất của thị trường công nghệ hiện tại thì đó chắc chắn phải là những chiếc tablet/laptop mang thương hiệu Pixel của Google. Khởi đầu bằng chiếc ChromeBook Pixel giá 1500 USD và hiện tại đã trở về với kiểu dáng laptop qua Pixelbook Go, Google đến giờ vẫn theo đuổi một chiến lược không ai hiểu: bán phần cứng giá đắt chạy hệ điều hành "què cụt" Chrome OS, vốn có thể coi là bản mở rộng của trình duyệt Chrome.

Ngay cả mẫu laptop Pixelbook Go dù "mềm" hơn các đàn anh nhưng cũng vẫn đắt ở mức khó chấp nhận: 650 USD. Ở mức giá này, người tiêu dùng chỉ cần thêm 100 USD là đã có thể sở hữu Surface Pro 7. Hoặc, giá của Pixelbook Go cũng có thể dùng để mua 2 chiếc Surface Go. Nhờ có hệ điều hành Windows đầy đủ, số lượng ứng dụng được Surface hỗ trợ rõ ràng là nhiều hơn Pixelbook. Dĩ nhiên, Surface cũng có thể dùng để chạy Chrome – và nhờ đó sở hữu toàn bộ tính năng của Pixelbook.