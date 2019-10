Không phải tablet, smartphone màn hình gập sẽ thay thế laptop

Kích thước nằm ở mức trung gian giữa smartphone và tablet, những thiết bị này có thể xuất hiện dưới dạng màn hình gập trở vào trong như Samsung Galaxy Fold hay gập ra hai viền ngoài giống Huawei Mate X, hoặc dùng một bản lề để gắn kết 2 phần màn hình theo kiểu Surface Neo và Duo sắp ra mắt của Microsoft.

Theo nhà báo Matthew Miller - tác giả thường xuyên có bài viết chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ trên The New York Times Magazine, The Atlantic Monthly và CNN - trải nghiệm với Galaxy Fold khiến ông tin rằng sản phẩm của tương lai sắp trở thành hiện thực.