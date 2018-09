iPhone XS và XS Max được ví như Ferrari mới nhưng không khác biệt?

"Và giống như chiếc Ferrari mới đó, những chiếc iPhone mới này sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều tiền" - CNN nói.



Hàng năm, Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook lại gọi iPhone thế hệ tiếp theo là sản phẩm tốt nhất từng được sản xuất. Bài viết của tác giả Samantha Murphy Kelly trên tờ CNN đã đánh giá rất cụ thể về 2 dòng này, và liệu chúng ta thực sự cần chúng?.

IPhone XS (bên trái) và iPhone XS Max.

iPhone XS với màn hình 5,8 inch, được các cửa hàng bán vào thứ Sáu, giá từ 999 USD. Chiếc iPhone XS Max ra mắt cùng ngày, màn hình 6,5 inch, người dùng tốn thêm 100 USD để mua được nó.



Chiếc iPhone XR được cho là "giá cả phải chăng" (749 USD) cũng sẽ được bán vào tháng tới.

IPhone XS và iPhone XS Max gần như giống hệt nhau: Camera 12 megapixel, loa tốt hơn và 2 thẻ SIM. Điều này phù hợp cho du khách quốc tế hoặc những người phải chuyển đổi giữa thiết bị sử dụng cho công việc và một thiết bị để sử dụng cá nhân.

Mặt sau của iPhone XS Max.

Cả hai dòng này đều có màn hình OLED. Đi kèm với chip Bionic A12 mới của Apple, giúp các ứng dụng phức tạp, điều khiến Face ID và trò chơi tải nhanh hơn.

Tuổi thọ pin cũng được cải thiện trên cả hai thiết bị. Apple (AAPL) cho biết bạn có thể sử dụng lâu hơn khoảng 30 phút trên XS, 90 phút trên Max so với iPhone X năm ngoái.

Bộ sưu tập iPhone.

Có một sự khác biệt lớn giữa kích thước iPhone XS và XS Max: Max đương nhiên sẽ lớn, nhưng về mặt kỹ thuật, chiếc này có cùng kích thước với iPhone 8 Plus. Màn hình edge-to-edge tạo ra ảo giác rằng thiết bị này lớn hơn 21% so với "tiền nhiệm" iPhone 8 Plus.

Điểm toả sáng của các dòng mới là máy ảnh. Một tính năng mới được gọi là Smart HDR, gồm bộ đệm bốn khung được chụp ở các độ phơi sáng và cài đặt khác nhau và trộn chúng lại với nhau để tạo các bức ảnh chi tiết hơn - tương tự như một tính năng hiện có trên Google Pixel 2.

Nhưng tính năng yêu thích của người hâm mộ " táo khuyết" là chế độ Chân dung của iPhone. Tính năng này cho phép bạn thay đổi độ sâu, làm mờ của ảnh sau khi chụp.

Một tính năng mới trên iPhone XS và XS Max cho phép bạn thay đổi độ sâu của ảnh sau khi chụp.

CNN viết: "Nó có thể là khó khăn, mặc dù Apple đã lặng lẽ ngưng bán một số thiết bị giá rẻ bao gồm iPhone 6S, iPhone SE và iPhone X nhưng hãng này vẫn bán hai mẫu cũ hơn gồm: iPhone 7 (449 USD) và iPhone 8 (599 USD)".

Tính năng Memoji cho phép bạn tùy chỉnh hoạt hình biểu tượng cảm xúc hoạt hình giống như bạn.

Lưu ý, không phải tất cả các tính năng iOS 12 đều phù hợp với các dòng cũ hơn. Memoji - biểu tượng cảm xúc hoạt hình mà bạn có thể tùy chỉnh để trông giống như bạn, yêu cầu người dùng truy cập iPhone với Face ID để tạo và gửi cho bạn bè.