iPhone XR đang là mẫu iPhone bán chạy nhất của Apple

iPhone XR. Nguồn: The Verge. Theo Reuters, một lãnh đạo của Apple cho biết iPhone XR đang là mẫu iPhone bán chạy nhất của hãng, kể từ khi mẫu điện thoại này được tung ra thị trường vào giữa tháng 10.



Greg Joswiak, Phó Chủ tịch tiếp thị sản phẩm của Apple cho biết iPhone XR hiện là "sản phẩm chủ đạo nhất và là mẫu iPhone phổ biến nhất của Apple."

iPhone XR có giá 749 USD, ra mắt cùng với hai mẫu iPhone khác là iPhone XS và XS Max (có giá khởi điểm 999 USD). iPhone XR có nhiều tính năng tương tự như bộ đôi XS, XS Max nhưng có giá rẻ hơn do máy sử dụng màn hình Liquid Retina có độ phân giải thấp hơn so với màn hình Super Retina trên XS, XS Max, cùng bộ nhớ RAM (3GB so với 4GB), camera đơn phía sau.

Giới phân tích đánh giá iPhone XR là một nỗ lực của Apple mang các tính năng cao cấp là mở khóa nhận dạng khuôn mặt và chip xử lý mới nhất tới nhóm đối tượng người mua rộng hơn nhưng có ngân sách tiêu dùng hạn chế.

Tuy nhiên, một chuỗi các dự báo tiêu cực từ các nhà lắp ráp gia công và cung cấp linh kiện iPhone trong những tuần gần đây đã làm dấy lên lo ngại doanh số iPhone XR có thể không đạt được chỉ tiêu như Apple kỳ vọng.

Những dự cáo này, cùng với sự lo lắng của nhà đầu tư về việc Apple ngày 1/11 vừa qua tuyên bố sẽ không còn cung cấp cho các nhà đầu tư dữ liệu bán hàng iPhone, đã góp phần khiến giá cổ phiếu Apple giảm hơn 20% trong tháng 10.

Trong khi Apple không đưa ra con số doanh số bán hàng tuyệt đối, hãng đôi khi vẫn tiết lộ cho các nhà đầu tư mà các mẫu iPhone bán chạy.