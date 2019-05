iPhone XI "lộ diện" với cấu hình đầy mê hoặc

Dựa trên các tin đồn gần đây, nhà thiết kế Muhsin M. Belaal Auckburaully của DBS Designing đã tạo nên bản dựng iPhone thế hệ mới, tạm gọi là iPhone XI, với thiết kế đột phá nhờ trang bị màn hình Full View thời thượng, 4 camera sau.

Chiếc iPhone XI trong bản concept không thay đổi nhiều về thiết kế bên ngoài so với các thiết bị tiền nhiệm, khi vẫn dùng màn hình OLED có kích thước là 5.8 inch. Tuy nhiên, cụm “tai thỏ” khó chịu giờ đây đã được thay bằng thiết kế đục lỗ nằm ở chính giữa màn hình. Đây cũng là nơi đặt cụm camera selfie kép hỗ trợ “sống ảo” rõ nét hơn. Nút gạt Silent (bật/tắt âm) quen thuộc cũng được tái thiết kế. Cụ thể, thiết kế nằm ngang của nút gạt Silent giờ đây đã được thay thế bằng cơ chế dọc, với nút gạt hình tròn. Với thiết kế mới này, việc sử dụng nút gạt có thể dễ dàng và thuận tiện hơn. Dựa theo các nguồn tin gần đây, iPhone XI trong concept cũng được trang bị cụm 4 camera được bố trí theo hình vuông chứ không được đặt thẳng hàng như các thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, 3 trong số 4 ống kính, được đặt theo hình tam giác, riêng camera ToF để đo độ sâu nằm ở góc phải phía dưới. Máy cũng sẽ giữ nguyên cổng cắm Lightning thay vì dùng USB Type C như một số tin đồn.iPhone XI trong bản concept của DBS Designing cũng được trang bị công nghệ sạc ngược tương tự Galaxy S10. Để có thể hỗ trợ tốt tính năng này, nguồn pin máy được cho là sẽ có dung lượng lớn, sạc nhanh. iPhone 11 trong concept có 5 phiên bản màu sắc bao gồm: đỏ, vàng, trắng đen và bạc. Dự kiến, iPhone XI sẽ được Apple trình làng vào mùa thu năm nay với cùng với iPhone XI Max và iPhone XR 2019.

