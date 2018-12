iPhone đã thay đổi như thế nào qua 11 năm?

Ban đầu, iPhone với chỉ một nút Home và màn hình lớn tỏ ra khác lạ với phần còn lại, thế giới của những chiếc điện thoại rất nhiều nút bấm như một máy tính thu nhỏ. Smartphone của Apple đã gây sốc với sự đơn giản của mình. Vào thời điểm 2007, 3,5 inch là kích thước màn hình vào loại lớn, cảm ứng đa điểm đầy sáng tạo. Một năm sau, iPhone 3G ra mắt với cơn sốt phiên bản màu trắng. Quan trọng hơn, smartphone này đi kèm với cửa hàng ứng dụng App Store - một sự khởi đầu của ngành kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ USD và chính thức thay đổi cách người ta dùng ứng dụng trên smartphone. Kho ứng dụng này cũng sinh ra một lĩnh vực việc làm mới: phát triển ứng dụng trên smartphone. Hàng triệu lập trình viên đang phát triển sự nghiệp từ điểm khởi đầu này. iPhone 3GS ra mắt vào năm 2009 với camera 3 MP, có khả năng quay phim. Đây là model đầu tiên của dòng iPhone có "S" ra mắt vào năm lẻ. Từ sau phiên bản này, khả năng chụp ảnh trên iPhone luôn là điều khiến đối thủ phải so kè qua từng thế hệ.iPhone 4 là bản nâng cấp lớn của Apple. Model này được bổ sung camera trước 0,3 MP và tính năng FaceTime gây sốt cho đến tận bây giờ. Đây cũng là phiên bản đầu tiên sử dụng màn hình Retina với mật độ điểm ảnh đạt 326 ppi, cùng với khả năng đa nhiệm. Tuy nhiên, có rắc rối lớn khi smartphone này gặp lỗi ăng-ten và Apple tỏ ra chậm chạp trong việc giải quyết sự cố. Vào năm 2011, iPhone 4S ra mắt cùng với trợ lý ảo Siri, hỗ trợ người dùng một cách thông minh và tiện lợi. Sau này, một loạt trợ lí ảo của các hãng khác được giới thiệu như Cortana, Google Assitant hay Alexa. Khả năng chụp ảnh và quay phim của iPhone 4S cũng được tăng cường với camera 8 MP, quay video full HD. Vi xử lý nhanh hơn và iMessage tiện dụng cũng là những ưu điểm đáng kể đến. Bước sang năm 2012, iPhone 5 nổi bật vì 2 đặc điểm, cổng Lightning và kết nối LTE. Màn hình của máy được nâng lên mức 4 inch, thiết kế mới sang trọng, mỏng và nhẹ hơn thế hệ cũ. Cho đến nay, nhiều người vẫn đánh giá iPhone 5 là chiếc iPhone thiết kế đẹp nhất của Apple. Năm lẻ kế tiếp chứng kiến sự ra mắt của iPhone 5s kèm theo bảo mật Touch ID. Đây cũng là lần đầu tiên iPhone có phiên bản màu vàng, vi xử lý 64 bit và đèn flash kép. Ra mắt đồng thời với iPhone 5s, iPhone 5c được định vị ở phân khúc giá rẻ, nhiều màu sắc phá cách, vỏ bằng nhựa và mang cấu hình của phiên bản iPhone 5. Sản phẩm này được xem là quân bài chiến lược để Apple thâm nhập thị trường tỷ dân Trung Quốc, nơi người dùng vẫn e dè với giá bán của iPhone. iPhone 6 và 6 Plus ra mắt đồng thời vào năm 2014, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Apple đã mạnh dạn tăng kích thước màn hình iPhone 6 lên 4,7 inch cùng với phiên bản cỡ lớn Plus 5,5 inch. Kể từ đây, Apple luôn ra mắt ít nhất 2 phiên bản iPhone màn hình kích thước khác nhau cùng một thời điểm. Tuy nhiên, vụ bê bối #bendgate về hiện tượng iPhone bị uốn cong đã xuất hiện, gây ra nhiều rắc rối cho Apple. Một năm sau, iPhone 6S và 6S Plus tạo nên cơn sốt mới với màu vàng hồng, camera 12 MP, tính năng cảm ứng lực 3D Touch. Hệ điều hành Android của Google đã chịu áp lực rất lớn trong việc phát triển các tính năng ngang tầm iOS. Đầu năm 2016, Apple tự phá vỡ chu kì ra mắt iPhone vào tháng 9 hàng năm khi giới thiệu iPhone SE vào tháng 3. Model này có màn hình 4 inch, giá rẻ hơn, thiết kế dựa trên iPhone 5s nhưng mang theo cấu hình của iPhone 6S. Phiên bản này còn được nâng cấp thêm một lần nữa trong năm 2017 với việc tăng gấp đôi bộ nhớ. Đến năm 2018, Apple khai tử iPhone SE mà không tung ra thêm phiên bản kế nhiệm nào. Cũng trong năm 2017, iPhone 7 và 7 Plus ra mắt vào tháng 9 đúng theo truyền thống. Lần đầu tiên iPhone chính thức có khả năng chống nước, nút Home cảm ứng. Apple đã dũng cảm bỏ jack cắm tai nghe và trình làng tai nghe không dây AirPods tại sự kiện này. Phiên bản iPhone 7 Plus cũng được trang bị camera kép với khả năng chụp ảnh nổi trội. Chính chế độ chụp ảnh xóa phông trên iPhone 7 Plus đã khiến cho các đối thủ Android điên cuồng tung ra smartphone có 2, 3, thậm chí là đến 4 camera sau. Kế thừa thành công của iPhone 7, iPhone 8 và 8 Plus ra mắt vào năm 2017 với thiết kế thay đổi nhỏ nhưng bổ sung sạc không dây, nâng cấp cấu hình và các tính năng khác. Cũng tại sự kiện này, phiên bản kỷ niệm 10 năm iPhone X mở ra một xu hướng mới của ngành công nghiệp di động. Apple bỏ nút Home, giảm tối đa viền màn hình, đưa thiết kế notch (tai thỏ) lên iPhone, mở khóa bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D Face ID. Dù không phải là smartphone đầu tiên có màn hình khuyết đỉnh nhưng chính Apple đã làm cho thiết kế này trở thành trào lưu kéo dài từ năm 2017 đến nay. Tháng 9/2018, iPhone XS và XS Max ra đời, đánh dấu việc Apple sẽ lấy X là tên gọi tiếp theo sau thời gian dài đánh số cho các phiên bản iPhone. Kích thước màn hình cũng được nâng lên mức mới, 5,8 inch cho bản XS và 6,4 inch đối với XS Max. Những thông số còn lại của hai phiên bản này đều giống nhau. Model thứ 3 xuất hiện tại sự kiện ra mắt là iPhone XR giá rẻ. Smartphone này có màn hình LCD 6,1 inch vỏ nhiều màu và camera đơn ở phía sau. Các thông số còn lại tương đồng với bộ đôi dùng màn OLED. iPhone năm 2019 sẽ trông như thế nào? Điều này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sau 11 năm, iPhone vẫn là quân bài chủ lực làm nên đế chế nghìn tỷ USD của Apple. Gã khổng lồ xứ Cupertino tiếp tục đạt lợi nhuận ngày càng cao hơn cho dù doanh số iPhone đang chững lại.

