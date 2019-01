iPhone cũ nào đáng “đồng tiền bát gạo” nhất hiện nay?

Với bề ngoài được sản xuất một cách tỉ mẩn và công phu cùng vi xử lý được đánh giá là có hiệu năng ổn định trong suốt thời gian dài quá trình sử dụng, iPhone là một trong những dòng smartphone được ưa chuộng nhất trên thị trường điện thoại đã qua sử dụng.

Các iPhone cũ luôn có được sự ưa chuộng đặc biệt từ phía người tiêu dùng.

Dịp giáp tết Nguyên đán là khoảng thời gian mà nhu cầu "lên đời" điện thoại của người Việt tăng cao hơn bao giờ hết để phục vụ chơi Tết, và số người tìm kiếm mua iPhone cũ cũng đột biết so với những thời điểm khác trong năm. Tuy nhiên, giữa rất nhiều các model iPhone cũ trên thị trường hiện nay, đâu là lựa chọn tốt cho người dùng?



Trước hết chúng ta hãy cùng điểm qua giá của các dòng iPhone cũ có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay:

- iPhone X cũ: từ 15.8 triệu đồng

- iPhone 8 Plus cũ: từ 13 triệu đồng

- iPhone 7 Plus cũ: từ 9.3 triệu đồng

- iPhone 7 cũ: từ 6.2 triệu đồng

- iPhone 6S Plus: từ 6 triệu đồng

- iPhone 6S: từ 5 triệu đồng

- iPhone 6 Plus cũ: từ 4,7 triệu đồng

- iPhone 6 cũ: từ 4 triệu đồng

Mức giá trên đây là giá trung bình của phiên bản thấp nhất của mỗi dòng iPhone (phiên bản bộ nhớ nhỏ nhất).

Có thể thấy, so với mức giá trên chục triệu của hầu hết iPhone mới được bán ra trên thị trường hiện nay thì các iPhone cũ tỏ ra "thân thiện" với túi tiền của nhiều người sử dụng hơn.

Nên mua iPhone cũ nào tốt nhất?

Đương nhiên là với từng túi tiền khác nhau, bạn có thể cân nhắc giữa các iPhone cũ trên thị trường để chọn được chiếc iPhone phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh cân nhắc giữa những chiếc iPhone, bạn cũng cần cân nhắc với các smartphone mới có mức giá tương đương có mặt trên thị trường hiện nay.

Theo sự đánh giá của cá nhân người viết, thì chiếc iPhone cũ tốt nhất để mua là:

- Ở mức giá tầm trung: iPhone 6 Plus và iPhone 6s Plus là lựa chọn tốt nhất

Như chúng ta đã biết, ở mức giá 6 triệu đồng trên thị trường hiện nay thì Oppo F7, Realme 2 Pro, Samsung Galaxy J8, Nokia 6.1 Plus là những smartphone được đánh giá là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu so sánh với iPhone 6s Plus thì rõ ràng cả về cấu hình, lẫn thiết kế sang chản thì khó smartphone nào có thể ăn lại được.

Không chỉ thế, ở một diễn biến khác, các smartphone từ Trung Quốc như Oppo hoặc Realme, Huawei,...sau thời gian sử dụng khá dễ bị xuống dốc về hiệu năng, đây chính là lý do mà giá của các smartphone này sẽ rơi rớt khá nhiều sau thời gian ngắn sử dụng. Trong khi đó, iPhone cũ ngay cả sau thời gian dài sử dụng thì bạn vẫn có thể dễ dàng bán lại được với mức giá tốt nhờ đặc tính bền bỉ về cả thiết kế lẫn hiệu năng máy.

- Ở mức giá cận cao cấp, trên 10 triệu đồng: iPhone 8 Plus là lựa chọn tốt nhất

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao không phải iPhone X , và nguyên nhân là do nó đắt. Điện thoại iPhone 8 Plus nếu so sánh với iPhone X thực sự không có sự chênh lệch về hiệu năng hay camera trong khi nó có giá rẻ hơn tới gần 3 triệu đồng.

Và khi so sánh với hàng loạt các smartphone có mức giá 13 triệu đồng trên thị trường hiện nay như Galaxy A9 hay Xiaomi Mi 8 thì iPhone 8 Plus không những vượt trội hơn hẳn về cấu hình mà chất lượng ảnh chụp của camera kép trên iPhone 8 Plus cũng ấn tượng không kém 4 camera của A9.

Đương nhiên các iPhone cũ khác không phải là lựa chọn tồi vì so sánh với các smartphone mới có cùng giá thành trên thị trường thì iPhone cũ vẫn có được sự ấn tượng trong cả thiết kế lẫn cấu hình. "Cũ người mới ta" và đặc biệt khả năng giữ giá lâu bền chính là điểm cốt yếu khiến nhiều người lựa chọn iPhone cũ.