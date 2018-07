iPhone 8 vượt mặt Galaxy S9+ thành smartphone bán chạy nhất tháng

Dữ liệu này được đưa ra bởi Market Pulse của Counterpoint, một công cụ được sử dụng để phân tích thị trường smartphone. Theo bảng xếp hạng, iPhone 8 đã xếp trên Galaxy S9+, iPhone X, Xiaomi Redmi 5A và iPhone 8 Plus. Điều này chắc chắn khiến Apple cảm thấy phấn khích khi mà iPhone 8 chỉ đứng vị trí thứ năm trong danh sách smartphone bán chạy nhất trong tháng 4.

iPhone 8 đang là smartphone bán chạy nhất trong tháng 5.

Lý do chính được đưa ra là vì iPhone 8 được áp dụng những chương trình khuyến mãi mạnh mẽ. Chiến dịch “How to shoot on iPhone” của Apple trước thềm World Cup đã giúp thúc đẩy sự quan tâm đến các sản phẩm của công ty ở châu Âu và các thị trường khác.

Đối với các điện thoại khác của Apple, iPhone X vẫn ổn định từ tháng 4 đến tháng 5 với 2,3% thị phần toàn cầu, giúp sản phẩm giữ ở vị trí thứ ba. Đối với iPhone 8 Plus, sản phẩm rơi từ vị trí thứ tư trong tháng 4 (2,3% thị phần) xuống vị trí thứ năm trong tháng 5 (2,1% thị phần).

Thất bại lớn nhất trong tháng 5 là Samsung Galaxy S9 khi sản phẩm đang giữ vị trí thứ hai trong tháng 4 với 2,6% thị phần nhưng tụt xuống vị trí thứ 6 với 2,1% sau khi Xiaomi Redmi 5A được người dùng quan tâm, xếp vị trí thứ 4 với 2,2% thị phần.



Doanh số bán hàng các smartphone hàng đầu trong tháng 5 (trên) và 4 (dưới).