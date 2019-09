iPhone 6s vẫn chạy tốt sau khi rơi từ máy bay xuống đất

Ngày 4/8/2018, nhiếp ảnh gia Haukur Snorrason thực hiện một chuyến chụp ảnh trên không tại sông Skaftá (Nam Iceland) vào thời điểm xảy ra trận lũ lụt lớn.

Ngồi trên máy bay, Haukur dùng chiếc điện thoại iPhone 6s của mình để quay lại khung cảnh xung quanh nhưng không may lỡ tay đánh rơi. Haukur Snorrason đã đánh rơi chiếc iPhone 6s khi ngồi trên máy bay. Ảnh: Phototours.

Ngay sau đó, Haukur tìm đến người nông dân sở hữu khu đất để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên họ không tìm thấy máy. Nhiếp ảnh gia này nghĩ rằng điện thoại không thể sống sót khi rơi từ khoảng cách 60 mét xuống địa hình đá và đang bị dòng nước cuốn qua.

13 tháng sau, Haukur bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người dân địa phương. Anh này tìm thấy chiếc iPhone 6s rơi từ máy bay xuống trong lúc đang đi bộ trên đường.

Sau khi rơi khỏi máy bay, nằm ngoài trời hơn một năm, điện thoại vẫn hoạt động. Hơn nữa, video ghi lại khung cảnh lũ lụt và quá trình rơi từ máy bay xuống đất vẫn còn nguyên. Trong đoạn phim, chiếc iPhone 6s lượn trên bầu trời khoảng 6 giây và tiếp đất khá nặng, camera hướng lên phía trên, mặt trời chiếu thẳng vào.

Làm thế nào để một chiếc điện thoại không được trang bị bất kỳ tiêu chuẩn chống bụi, nước, chống va đập nào sống sót sau cú rơi kinh hoàng và 13 tháng ngoài trời Iceland?

Phát biểu trên The Next Web, Haukur cho rằng thật may mắn khi điện thoại "hạ cánh" xuống một mảng rêu dày 30 cm. "Tôi nghĩ đó là lý do giúp cho nó sống sót sau khi rơi".

Haukur khoe chiếc iPhone sống sót sau khi rơi từ máy bay và nằm ngoài trời suốt 13 tháng. Ảnh: Phototours.