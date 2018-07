iPhone 6 có nguy cơ hỏng cao nhất trong các dòng iPhone

Hiện tại, chiếc iPhone 6 đã một vài năm tuổi, nhưng vẫn là một sản phẩm tốt và được nhiều người sử dụng. Tuy vậy, những người còn sử dụng mẫu này nên suy nghĩ tới việc nâng cấp vì mới đây, trang an ninh Blancco đã công bố rằng nguy cơ hỏng hóc của nó cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm mới hiện nay.



Cụ thể hơn, tới 22% chiếc iPhone 6 trên thị trường có nguy cơ hỏng bất cứ lúc nào, cao hơn khá hiều so với "Á quân" iPhone 6s với chỉ 16%. 2 chiếc iPhone an toàn nhất cũng là 2 phiên bản mới nhất của Apple là iPhone X và iPhone 8 Plus.

Theo như báo cáo, thì những thiết bị iOS hiện nay gặp lỗi nhiều nhất ở mô-đun Bluetooth và Wifi, sau đó là chip nhận sóng, tất cả đều ảnh hưởng lớn tới việc sử dụng của thiết bị. Tỉ lệ hỏng hóc của iPhone vẫn thấp hơn so với những smartphone đến từ đối thủ Samsung. Theo Blancco, điện thoại của Samsung có tỉ lệ hỏng lên tới 27,4%, tức trong 4 chiếc điện thoại của hãng này thì có hơn 1 chiếc gặp vấn đề.