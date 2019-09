iPhone 11 và loạt smartphone đáng chú ý vừa ra mắt

Xiaomi Mi Mix Alpha (2.800 USD) - Đây là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ màn hình Surround Screen. Phần màn hình được làm bo cong, tràn ra cả mặt lưng, chiếm 180,6% diện tích thân máy. Mi Mix Alpha cũng là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị cảm biến camera 108 MP. Xiaomi cho biết chiếc máy sẽ được bán giới hạn vào cuối tháng 12. Huawei Mate 30 Pro (1.200 USD) - Máy được trang bị màn hình "thác nước", phần viền được làm tràn ra hai cạnh, cong 88 độ. Điểm nổi bật nhất trên thiết kế của Mate 30 Pro nằm ở cụm 4 camera mặt lưng. Cụm camera này hỗ trợ quay video siêu chậm 7.680 fps. Do lệnh cấm vận, Mate 30 Pro chỉ được cài đặt nền tảng hệ điều hành Android mã nguồn mở (AOSP). Máy không tích hợp bất cứ dịch vụ nào từ Google và đặc biệt không hỗ trợ kho ứng dụng CH Play. iPhone 11 Pro Max (1.099 USD) - Ngoại hình của máy không có nhiều thay đổi so với XS Max. Điểm khác biệt lớn nhất trên chiếc máy này nằm ở cụm 3 camera khi được bổ sung ống kính góc siêu rộng. Ngoài ra, máy cũng nhận được một số cải tiến như nâng cấp bộ xử lý mới hay tăng thời lượng pin. Vivo Nex 3 (700 USD) - Đây là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình "thác nước", cho diện tích hiển thị chiếm 99,6% mặt trước. Để có được thiết kế này, hãng đã loại bỏ các phím bấm vật lý ở cạnh bên. Mặt lưng của máy nổi bật với hệ thống 3 camera xếp trong vòng tròn với tên gọi Lunar Ring. Ngoài ra, máy cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh Super FlashCharge có công suất 44 W. OnePlus 7T (600 USD) - Máy có thiết kế mặt trước tương đồng với chiếc OnePlus 7 khi sử dụng màn hình giọt nước. Màn hình này sử dụng tấm nền OLED, tần số quét 90 Hz, hỗ trợ công nghệ hiển thị HDR10 và HDR10+. Phần mặt lưng được hoàn thiện từ chất liệu kính mờ, làm bo cong đều sang hai cạnh. Nokia 7.2 (6,2 triệu đồng) - Model tầm trung này sở hữu hệ thống 3 camera sau gồm camera chính 48 MP, camera góc rộng 118 độ 8 MP và camera tele 5 MP. Cả 3 ống kính đều do Zeiss phát triển. Máy có màn hình 6,3 inch, Full HD+, hỗ trợ phát những nội dung HDR10. LG G8X ThinQ - Model này hỗ trợ một phụ kiện đặc biệt chứa phần màn hình thứ 2 cho phép máy trở thành thiết bị di động 2 màn hình có thể gập lại thông qua bản lề ở giữa. Màn hình phụ cũng có thể được tận dụng để trở thành bàn phím ảo khi gõ văn bản hoặc gamepad khi người dùng chơi game. Hiện tại, mức giá cùng ngày bán ra chính thức của chiếc điện thoại này vẫn chưa được tiết lộ. Sony Xperia 5 - Tương tự mẫu Xperia 1, model này cũng được trang bị màn hình tỷ lệ 21:9 CinemaWide, nhưng kích thước giảm xuống còn 6,1 inch. Xperia 5 có cấu hình thuộc dạng cao cấp với chip Snapdragon 855, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB chuẩn kháng nước/bụi IP68 cùng cảm biến vân tay cạnh bên. Sony sẽ bắt đầu bán Xperia 5 từ tháng 10, nhưng mức giá vẫn chưa được tiết lộ.

