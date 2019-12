Huawei đã sẵn sàng ra mắt P30 Lite 2020 tại châu Âu

Giờ đây, theo những tin đồn mới nhất thì có vẻ như công ty Trung Quốc này đã sẵn sàng cho sự ra mắt của Huawei P30 Lite 2020 tại châu Âu, một phiên bản cập nhật của thiết bị.

Cụ thể, leaker uy tín Ishan Agarwal mới đây vừa đăng tải thông tin cho biết Huawei sẽ sớm ra mắt phiên bản P30 Lite (2020) tại châu Âu với 2 phiên bản màu sắc là Blue và Breathing Crystal. Điện thoại P30 Lite 2020 dự kiến sẽ đi kèm với mức giá chỉ 349 EUR (khoảng 8.98 triệu đồng). Đáng tiếc là ngoài các tùy chọn màu sắc và giá cả, các thông tin về cấu hình của điện thoại này vẫn chưa được tiết lộ.