Huawei có thể bị cấm tham gia cung cấp hạ tầng mạng 5G tại Đức

Chính phủ Đức đang xem xét việc cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G tại quốc gia này, do những lo ngại về bảo mật dữ liệu mạng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Liên bang Đức đã xác nhận với hãng tin CNBC rằng một cuộc họp nội bộ về Huawei đã được tổ chức vào thứ Năm 17/1.



Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức qua một email gửi CNBC cho biết hiện chưa có một quyết định chính thức về Huawei được đưa ra tại thời điểm này.

Tờ báo Handelsblatt của Đức lần đầu tiên đưa tin hôm 17/1 rằng chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang tích cực xem xét các cách để ngăn Huawei tham gia cung cấp hạ tầng mạng 5G . Quyết định này sẽ đánh dấu một sự thay đổi từ Đức, vốn kín tiếng hơn các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ và Anh, về các mối lo ngại về an ninh mạng từ Huawei.

Nhiều quốc gia đã đặt nghi vấn về nguy cơ thiết bị phục vụ công nghệ 5G của Huawei sẽ cho phép Trung Quốc đánh cắp dữ liệu thông qua các mạng di động siêu nhanh. Chính phủ Australia và New Zealand đều cấm Gã khổng lồ viễn thông này cung cấp thiết bị 5G tại quốc gia của họ vì lý do an ninh mạng.

Huawei cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Năm 17/1: "Chúng tôi cũng hoan nghênh cách tiếp cận xác minh và tiêu chuẩn hóa các giải pháp công nghệ được Chính phủ Liên bang Đức đưa ra công khai".

"Chúng tôi thấy không có lý do hợp lý nào để loại trừ Huawei khỏi việc xây dựng cơ sở hạ tầng 5G ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới"./.