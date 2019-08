Hàng trên Amazon: Vẫn có hàng fake, hàng giả, thậm chí từng phát nổ

Thành lập năm1994 và được đưa vào hoạt động trực tuyến trong năm 1995, từ một trang chỉ chuyên bán sách, Amazon đã dần có những bước phát triển vượt bậc để trở thành một đại siêu thị khổng lồ, nơi khách hàng có thể tìm thấy bất kì sản phẩm nào. Không chỉ đa dạng, hàng hóa trên Amazon cũng có chất lượng khá tốt và nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với túi tiền của người dùng.

Tuy nhiên, không phải hàng hóa bán trên Amazon cũng là các sản phẩm chính hãng và an toàn. Về bản chất, giống như các sàn thương mại điện tử hiện nay, việc kiểm soát toàn bộ xuất xứ, chất lượng sản phẩm ở Amazon là điều không thể, đặc biệt khi số lượng các gian hàng của đối tác bên ngoài gia tăng nhanh chóng. Không phải hàng hóa nào bán trên Amazon cũng là các sản phẩm chính hãng và an toàn.

Nhiều người bán thường chọn cách mua hàng từ Alibaba, sau đó bán lại trên Amazon để hưởng khoản lãi chênh lệch lên tới 2-3 lần giá trị sản phẩm. Do đó không ít các sản phẩm đồng hồ, kính mắt, nước hoa là hàng fake từ Trung Quốc hay Hong Kong, Thái Lan, Campuchia… Thậm chí, nhiều dòng sản phẩm còn có chất lượng rất kém. Năm 2015, đã từng có trường hợp một phụ nữ Mỹ mua ván trượt cân bằng hoverboard trên Amazon về cho con trai nhưng sau đó ván trượt phát nổ, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Dựa vào người bán và cách thức ship hàng mà hàng hóa trên Amazon sẽ được phân làm 3 loại cụ thể như sau:

Hàng do Amazon bán và vận chuyển (Ship from and sold by Amazon.com)

Khi mua hàng đây chính là nhóm hàng đầu tiên mà bạn nên chọn mua. Đa phần các sản phẩm này đều là hàng chính hãng, có chất lượng tốt do chính Amazon phân phối và giao hàng cho người mua. Vì vậy, sản phẩm sẽ có giá cao hơn và ít khi được khuyến mãi, giảm giá. Hàng của đối tác bán hàng và được phân phối bởi Amazon (Sold by Seller and Fullfilled by Amazon)

Các loại hàng này là của đối tác kí gửi tại chính kho hàng và được ship bởi Amazon. Hàng này cũng thường được kiểm tra kĩ nên chất lượng tương đối đảm bảo.

Hàng được kinh doanh và vận chuyển bởi đối tác bán hàng của Amazon (Ship from and sold by seller)

Đồng hồ Tissot fake giảm giá bất ngờ đi kèm chế độ miễn phí ship trên Amazon.