Google ra mắt Pixelbook Go: Chạy Chrome OS giá từ 649 USD

Tại sự kiện Made by Google tổ chức vào tối nay, bên cạnh bộ đôi Pixel 4 mới thì Google còn giới thiệu thêm cả một chiếc laptop Pixelbook Go mới, một phiên bản "rẻ tiền" hơn của chiếc Pixelbook ra mắt cuối năm ngoái.

Chiếc Pixelbook Go mới của Google sẽ là một chiếc laptop mới thuộc dòng Chromebook, chạy trên nền tảng ChromeOS. Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng 13.3 inch và người dùng hoàn toàn có thể đặt trước mẫu laptop này kể từ hôm nay với giá bán 649 USD, tương đương 15 triệu đồng. Sẽ có hai tuỳ chọn cho người dùng lựa chọn là màu đen (Just Black) và màu trắng hồng (Not Pink).

Thiết kế của Pixelbook Go khá mỏng nhẹ khi máy chỉ mỏng 13mm, nặng 0.9kg và được hoàn thiện hoàn toàn từ hợp kim ma-giê, tăng đồ bền cho máy trong khi vẫn giúp Google giảm giá thành. Ở phía dưới, Google còn thiết kế mặt đáy của Pixelbook Go với các đường kẻ dạng sóng để người dùng có thể dễ dàng cầm nắm hơn mà không sợ bị trơn trượt.

Cấu hình của Pixelbook Go cũng sẽ trải dài từ thấp cho tới cao với các phiên bản sử dụng chip Intel Core m3, Core i5 và Core i7, dung lượng RAM 8GB/16GB và SSD 64/128/256GB. Google cũng cho biết Pixelbook Go có thời lượng pin đạt tới 12 giờ sử dụng liên tục và có thể cung cấp 2 giờ dùng pin chỉ với 20 phút sạc.

Về các cổng kết nối, Pixelbook Go chỉ được trang bị 2 cổng USB-C ở hai cạnh và một jack cắm tai nghe 3.5mm truyền thống. Do đó người dùng muốn sử dụng các cổng kết nối khác sẽ phải mua thêm một bộ adapter hoặc hub chuyển đổi.

Giá bán của chiếc Pixelbook Go này như chúng tôi đã đề cập ở trên sẽ khởi điểm từ 649 USD cho phiên bản cấu hình thấp nhất. Trong khi đó phiên bản cao cấp nhất sử dụng chip Core i7, 16GB RAM và 256GB SSD sẽ có giá lên tới 1399 USD, tương đương hơn 32 triệu đồng.