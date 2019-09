Google ra mắt Android 10 Go Edition với những tính năng mới

Ngay trước sự kiện ra mắt Android 10, Google đã công bố phiên bản đặc biệt dành cho các thiết bị có cấu hình thấp và không nằm trong danh sách được cập nhật Android 10. Như thường lệ đó là phiên bản Android 10 Go Edition. Không chỉ yêu cầu cấu hình thấp, Android 10 Go Edition cũng có những tính năng đặc biệt.

Google cho biết Android 10 Go Edition mới được cải tiến giúp tăng tốc độ mở ứng dụng và tiết kiệm bộ nhớ hơn, so với phiên bản Go Edition trước thì nhanh hơn 10%. Google đã tích hợp một tính năng bảo mật mới có tên Adiantum, được thiết kế đặc biệt để chạy trên smartphone giá rẻ mà không cần phần cứng chuyên dụng.

Với Adiantum, người dùng smartphone chạy Android Go sẽ có mức bảo mật tương tự với Android 10, mà không làm giảm hiệu năng. Google cũng thiết kế lại nhiều ứng dụng để hoạt động tốt hơn trên phiên bản Android Go mới này.

Trong đó, Google Go có thêm cập nhật tính năng lens và nhìn đọc bằng AI. YouTube Go mới cũng hoạt động mượt hơn, không còn bị buffering khi xem video nữa. Gallery Go mới chỉ nặng 10MB, nhưng có thể tìm kiếm và tự động sắp xếp ảnh bằng AI.

Hệ điều hành Android Go đang chạy trên 1.600 mẫu thiết bị của hơn 500 nhà sản xuất, tại 180 quốc gia trên toàn thế giới.