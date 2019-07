"Google mua khuôn mặt của bạn tôi với giá 5 USD"

Bài viết là câu chuyện của tác giả Chris Matyszczyk, ZDNet



Anh bạn tôi, George đang tạm thời nghỉ việc để tham gia những khóa học cải thiện bản thân. Vốn là một kỹ sư, gần đây George hay học những lớp self help (phát triển bản thân) và ngồi trò chuyện với bạn bè quanh New York.

Tuần trước, George gặp một việc thú vị. Khi đang ngồi trong công viên, anh bắt gặp một nhóm người đi xung quanh và hỏi mọi người, trên tay cầm một chiếc điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại với ốp rất lớn, khó mà nhận biết được bên trong thực sự là smartphone nào.

Theo mô tả của ZDNet, những nhân viên Google cố gắng tiếp cận mọi người tại công viên và đề nghị sử dụng dữ liệu khuôn mặt của họ với giá 5 USD. Ảnh: ZDNet. “Một trong số họ đến chỗ tôi và nói họ đến từ Google. Họ đang thu thập dữ liệu để cải thiện độ chính xác của công nghệ nhận khuôn mặt thế hệ tiếp theo.



Tôi chỉ việc mở chế độ selfie và quay đầu cho nó nhận hết các góc khuôn mặt”, George kể lại.

“George, họ đang sử dụng khuôn mặt của anh cho mục đích của mình. Ít ra thì họ cũng phải trả tiền chứ”, tôi hỏi lại.

“Họ đưa phiếu quà tặng 5 USD của Amazon hoặc Starbucks, đổi lấy 5 phút tôi sử dụng chiếc điện thoại đó”.

“Anh bán khuôn mặt của mình để lấy 5 USD ấy hả”?

“Ừ, thực ra tôi cũng tò mò xem họ muốn mình làm gì”.

Theo cách giải thích của George, đây là cách mà các kỹ sư của Google “huấn luyện” mạng neuron để nhận biết đâu là một khuôn mặt. Đây là bước quan trọng đối với công nghệ nhận biết khuôn mặt, đảm bảo hệ thống có thể nhận khuôn mặt một cách chính xác hơn.

Nghe kể về câu chuyện, tôi không thể không nghĩ đến những vấn đề về quyền riêng tư. Khi tôi hỏi lại, George xác nhận anh thậm chí không thèm đọc kỹ điều khoản mà nhân viên Google đưa, trước khi ký và làm theo những gì họ hướng dẫn.

“Google vốn đã sở hữu cả cuộc sống của tôi trên máy chủ của họ. Loại bỏ Google khỏi cuộc sống là điều bất khả thi với tôi. Do vậy, tôi cũng chẳng quan tâm về những quyền riêng tư, bởi tôi nghĩ đó chỉ là một thứ không có thật”, George chia sẻ.

Trước khi Chris Matyszczyk kể lại câu chuyện của người bạn mình, trên diễn đàn Reddit một thành viên cũng cho biết nhận được đề nghị tương tự từ nhân viên Google. Người này cho biết được một phụ nữ đề nghị sử dụng chiếc điện thoại nằm trong hộp rất lớn, đổi lại là phiếu quà tặng Starbucks.

Những gì thành viên Reddit này được yêu cầu là quét khuôn mặt, làm một số tác vụ mở khóa khuôn mặt như rút máy từ trong túi ra, đưa lên mặt, tương tác với máy trước khi mở khóa… Thành viên này cho rằng đây có thể là cách Google thử nghiệm khả năng mở khóa khuôn mặt của chiếc Pixel 4, dự kiến ra mắt cuối năm nay.

Trên Pixel 3, Google không trang bị tính năng mở khóa bằng khuôn mặt dù chiếc điện thoại này có phần khoét "tai thỏ" khá lớn. Có nhiều thông tin cho hay Pixel 4 sẽ được trang bị khả năng mở khóa bằng khuôn mặt hiện đại tương đương Face ID trên những chiếc iPhone.